«Барби» стал самым кассовым снятым женщиной фильмом

Кадр из фильма «Барби»

Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг стал самой кассовой картиной в истории, которую сняла женщина. Об этом сообщает Hypebeast.

К концу июля сборы «Барби» превысили 800 миллионов долларов, опередив проекты «Стражи Галактики. Часть 3» и «Братья Супер Марио в кино».

До этого рекорд принадлежал кинематографистке Пэтти Дженкинс, которая срежиссировала фильм «Чудо-женщина», вышедший на экраны в 2017 году и собравший 822,8 миллиона долларов.

В июле сообщалось, что фильм о кукле Барби собрал в первый уикенд рекордные для 2023 года 155 миллионов долларов.