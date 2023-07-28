Муцениеце показала фигуру в ярком купальнике

Агата Муцениеце проводит отпуск в итальянском приморском городе Форте-деи-Марми. 34-летняя актриса поселилась на роскошной вилле, откуда показала роскошные виды на красивую итальянскую природу. На видео звезда « Закрытой школы » запечатлена в ярком купальнике.

«Ну что, моя очередь бесить вас! Моя прекрасная Италия, я счастлива!» — заявила звезда.

К слову, бывший муж Агаты Муцениеце, актер Павел Прилучный, также сейчас находится на отдыхе. Вместе с женой Зепюр Брутян и старшими детьми от Агаты Муцениеце, сыном Тимофем и дочерью Мией он отправился на Мальдивы. Также супруги взяли на отдых общего сына Микаэля, который родился в апреле этого года.