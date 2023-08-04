Волочкова в образе Барби села в шпагат

Анастасия Волочкова опубликовала видео, на котором она и певица Татьяна Тузова переоделись в кукол Барби и позировали у автомобиля ярко-розового цвета. 47-летняя балерина сделала свой фирменный шпагат на капоте машины, а также продемонстрировала вертикальный шпагат.

«Вчера у меня в гостях была Танечка. Вот такое видео мы сняли на записанный нами дуэт», — подписала ролик бывшая прима Большого театра.

<div id="vk_post_-48064554_28735"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28735", -48064554, 28735, '_CySmH0vRONIOMAwr_fv3UOvF5I'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно Волочкова и Тузова выпустили совместную песню «Девочки», под которую и танцевали на видео. Многие пользователи сети раскритиковали балерину за такое поведение и кукольный образ, отметив, что со стороны это выглядит «безвкусно и пошло».

Отметим, что Анастасия Волочкова поддержала тренд на розовый цвет, оказавшийся на пике популярности после выхода фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг. По сюжету, Барби и Кен в исполнении Марго Робби и Райана Гослинга покидают Барбиленд из-за того, что недостаточно идеальны. Главным героям предстоит найти свое место в реальном мире.