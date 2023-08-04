Волочкова в образе Барби села в шпагат

Анастасия Волочкова опубликовала видео, на котором она и певица Татьяна Тузова переоделись в кукол Барби и позировали у автомобиля ярко-розового цвета. 47-летняя балерина сделала свой фирменный шпагат на капоте машины, а также продемонстрировала вертикальный шпагат.
«Вчера у меня в гостях была Танечка. Вот такое видео мы сняли на записанный нами дуэт», — подписала ролик бывшая прима Большого театра.
Недавно Волочкова и Тузова выпустили совместную песню «Девочки», под которую и танцевали на видео. Многие пользователи сети раскритиковали балерину за такое поведение и кукольный образ, отметив, что со стороны это выглядит «безвкусно и пошло».
Отметим, что Анастасия Волочкова поддержала тренд на розовый цвет, оказавшийся на пике популярности после выхода фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг. По сюжету, Барби и Кен в исполнении Марго Робби и Райана Гослинга покидают Барбиленд из-за того, что недостаточно идеальны. Главным героям предстоит найти свое место в реальном мире.
Кинолента вышла в прокат 21 июля и за это время уже побила рекорды кассовых сборов. По последним данным, к концу этой недели фильм может заработать миллиард долларов. Кстати, «Барби» вместе с картиной «Оппенгеймер» Кристофера Нолана могут показать в российских кинотеатрах уже в августе.