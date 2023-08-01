Гузеева показала, как выглядит в образе Барби

Лариса Гузеева и Барби в ее образе

Лариса Гузеева опубликовала в соцсети фото, на котором предстала в популярном образе Барби. В специальном приложении можно загрузить свою фотографию и посмотреть на себя в образе известной куклы.

«Только безрукий не прислал. Спасибо. Думала ли я когда-то…» — отметила 64-летняя ведущая шоу «Давай поженимся!».

Многим поклонникам звезды «Жестокого романса» понравилось такое преображение: «Интересная Барби, с изюминкой», «Ваш фирменный взгляд не потерялся».

Напомним, что недавно Лариса Гузеева приступила к съемкам новых выпусков популярной программы «Давай поженимся!» на «Первом канале» после полутора лет перерыва. Телеведущая призналась, что с трудом сдерживала слезы, когда появилась в студии родного и любимого шоу.