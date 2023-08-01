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1 августа 2023, новость

Гузеева показала, как выглядит в образе Барби

Поклонники отметили, что актриса и в таком виде сохранила свой фирменный взгляд
Лариса Гузеева и Барби в ее образе

Лариса Гузеева опубликовала в соцсети фото, на котором предстала в популярном образе Барби. В специальном приложении можно загрузить свою фотографию и посмотреть на себя в образе известной куклы.

«Только безрукий не прислал. Спасибо. Думала ли я когда-то…» — отметила 64-летняя ведущая шоу «Давай поженимся!».

Многим поклонникам звезды «Жестокого романса» понравилось такое преображение: «Интересная Барби, с изюминкой», «Ваш фирменный взгляд не потерялся».

Напомним, что недавно Лариса Гузеева приступила к съемкам новых выпусков популярной программы «Давай поженимся!» на «Первом канале» после полутора лет перерыва. Телеведущая призналась, что с трудом сдерживала слезы, когда появилась в студии родного и любимого шоу.

После выхода фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях появился новый тренд на розовое и кукольное. Ранее своими фото в образе Барби поделилась Равшана Куркова.

Герои любимых советских фильмов оказались в Барбилэнде
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