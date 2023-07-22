Равшана Куркова примерила образ Барби

Равшана Куркова разместила в своем микроблоге видео с новой фотосессии, для которой она примерила образ Барби. 42-летняя актриса поддержала тренд на розовый цвет в связи с выходом фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. Многим поклонникам понравился имидж Курковой, и они даже отметили, что нужно выпустить куклу Равшану.

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Однако нашлись и те, кто не оценил образ звезды сериала «А у нас во дворе...». «Вообще не ваш образ», «Не, брюнетка лучше», «Нет! Нет! Нет! Не подходит!», «Не ваше. Вы абсолютно штучный человек. Вас ни с кем не спутать», — писали подписчики.