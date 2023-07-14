61-летнего Тома Круза могли омолодить для нового фильма «Миссия невыполнима»

Кадр из фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»

Режиссер Кристофер Маккуорри рассказал, что актера Тома Круза могли омолодить с помощью искусственного интеллекта для съемок нового фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» — седьмой части кинофраншизы. Об этом он рассказал в интервью GamesRadar+ и Total Film.

По словам Маккуорри, технологию хотели использовать для одной из первых сцен фильма — флешбэка, действие которого разворачивалось бы в 1989 году.

«Одна из больших проблем омоложения, с которой я столкнулся во время исследования этой темы — то, что я повторял: "О, это отличное омоложение" или "О, это плохое омоложение". Но совершенно не следил за сюжетом», — сказал он.

Протестировав технологию на Крузе, Маккуорри обнаружил, что был так увлечен тем, как выглядел актер, что не заметил, как тот играет, и отказался от идеи, чтобы не отвлекать зрителя от актерского мастерства Круза.

«Я смотрел, как актер, которого я знал так долго, вдруг превратился в этого молодого человека. Исследуя технологию, я думаю, я взломал код — как сделать это лучше всего. Но к тому времени мы уже отказались от этого», — заключил он, добавив, что может прибегнуть к омоложению персонажа в будущем.

Ранее режиссер Джеймс Мэнголд рассказал, как омолодили 80-летнего актера Харрисона Форда для фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы». В стартовой сцене картины, 25-минутном флешбэке, 35-летний Индиана Джонс оказывается среди нацистов. Форд сам снимался в этой сцене, к его лицу было прикреплено множество захватывающих движение меток.