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14 июля 2023, новость

61-летнего Тома Круза могли омолодить для нового фильма «Миссия невыполнима»

Режиссер признался, что отказался от этой идеи, несмотря на то, что понял, как сделать это наилучшим образом
Кадр из фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»

Режиссер Кристофер Маккуорри рассказал, что актера Тома Круза могли омолодить с помощью искусственного интеллекта для съемок нового фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» — седьмой части кинофраншизы. Об этом он рассказал в интервью GamesRadar+ и Total Film.

По словам Маккуорри, технологию хотели использовать для одной из первых сцен фильма — флешбэка, действие которого разворачивалось бы в 1989 году.

«Одна из больших проблем омоложения, с которой я столкнулся во время исследования этой темы — то, что я повторял: "О, это отличное омоложение" или "О, это плохое омоложение". Но совершенно не следил за сюжетом», — сказал он.

Протестировав технологию на Крузе, Маккуорри обнаружил, что был так увлечен тем, как выглядел актер, что не заметил, как тот играет, и отказался от идеи, чтобы не отвлекать зрителя от актерского мастерства Круза.

«Я смотрел, как актер, которого я знал так долго, вдруг превратился в этого молодого человека. Исследуя технологию, я думаю, я взломал код — как сделать это лучше всего. Но к тому времени мы уже отказались от этого», — заключил он, добавив, что может прибегнуть к омоложению персонажа в будущем.

Ранее режиссер Джеймс Мэнголд рассказал, как омолодили 80-летнего актера Харрисона Форда для фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы». В стартовой сцене картины, 25-минутном флешбэке, 35-летний Индиана Джонс оказывается среди нацистов. Форд сам снимался в этой сцене, к его лицу было прикреплено множество захватывающих движение меток.

Ранее Том Круз назвал самый нелепый слух о себе.

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