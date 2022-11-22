Харрисона Форда «омолодили» в «Индиане Джонсе 5»

Харрисон Форд | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер «Индианы Джонса 5» Джеймс Мэнголд в беседе с Empire рассказал, что создатели фильма применили компьютерные технологии омоложения, чтобы показать героя Харрисона Форда в прошлом.

В пятой части фильма есть вступительный эпизод, действие которого будет происходить в годы между «Последним крестовым походом» (1989) и «Королевством хрустального черепа». «Я хотел получить шанс погрузиться в старую картину и дать зрителям заряд адреналина», — поделился Мэнголд.

Кадры с 80-летним Фордом при помощи технологий сопоставили с архивными съемками. Режиссер рассказал, что, по задумке создателей, у зрителя при взгляде на эти обработанные фрагменты должно возникать ощущение, что записи были сняты сорок лет назад.