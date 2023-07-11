Наверх
11 июля 2023, новость

Том Круз опроверг самый нелепый слух о себе

Режиссер Кристофер Маккуорри попросил актера назвать самый дикий миф о себе
Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1», в котором снялся и который спродюсировал Том Круз, Кристофер Маккуорри рассказал о самом нелепом слухе об актере в интервью The Times.

По словам Маккуорри, он попросил Круза назвать ему самый дикий миф о себе. Круз ответил, что годами его обвиняли в том, что он якобы запрещает актерам и другим членам съемочной команды смотреть ему в глаза.

Маккуорри подтвердил, что это не так.

Кроме того, сыгравший в новом фильме серии «Миссия невыполнима» актер Саймон Пегг выступил в защиту Круза, вспомнив об утекшей в 2020 году в интернет записи, на которой Круз ругается на коллег на площадке за несоблюдение социальной дистанции. По словам Пегга, Круз очень хотел продолжить съемки во время пандемии.

«Можно говорить, что кино легкомысленно. Но это не так. Кино объединяет людей во времена, которые их разъединяют, и это только усилило решимость Тома собрать людей вместе в одной комнате. Сила кино для него бесценна», — сказал Пегг.

Ранее Том Круз заявил, что намерен сниматься во франшизе «Миссия невыполнима» до 80 лет.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Саймон Пегг
Simon Pegg
Том Круз заявил, что будет играть в фильме «Миссия: невыполнима» до 80 лет
Том Круз
Tom Cruise
60-летний Том Круз показал очередной экстремальный трюк
Том Круз выразил желание сняться со Скарлетт Йоханссон
«Мы в процессе»: Тодоренко отреагировала на слухи о разводе с Топаловым
Летает, прыгает с обрыва: 60-летний Круз в трейлере «Миссия: невыполнима 7»
Российские зрители отдали бы победу «Аватару 2» на «Оскаре 2023»
Стало известно, почему Том Круз пропустил «Оскар 2023»
Стивен Спилберг поблагодарил Тома Круза за спасение Голливуда
Том Круз назвал самый опасный трюк в кинокарьере
Том Круз на съемках обратился к фанатам и выпрыгнул из вертолета
Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по задержке дыхания на съемках
Известная ведущая ответила на слух об уходе из «Дома 2»
Билли Айлиш опровергла слухи об участии в популярном сериале
Звезда «Аншлага» прокомментировала сообщения о своей эмиграции
Даня Милохин высказался о попадании в черный список звезд на ТВ
«Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом выдвинули на «Оскар»
Популярная телеведущая ответила на вопрос об эмиграции из России
Том Круз станет первым актером, который снимется в открытом космосе
Жена Владимира Ильина опровергла слухи об уходе актера в монастырь
Хазанов опроверг слухи о своей эмиграции
Прилепин заявил, что Ургант работает над новым шоу
Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде из России
Микки Рурк раскритиковал Тома Круза за роль в «Топ Ган: Мэверик»
Опубликовано редкое фото с Томом Крузом, зацепившимся за самолет
Тому Крузу — 60: роли, в которых вы его не узнаете
Сборы фильма с Томом Крузом превысили миллиард долларов
Ярмольник опроверг слухи о своей эмиграции
Назван самый кассовый фильм 2022 года
Баста пошутил о пробах на место ведущего «Вечернего Урганта»
Российский актер получил роль в фильме «Миссия невыполнима 7»
Ургант и Познер провели мероприятие в Москве
Сборы «Топ Ган: Мэверик» стали самыми кассовыми в карьере Круза
Продюсер «Елок 9» высказался об участии Урганта в съемках
Тому Крузу устроили овации и вручили почетную награду в Каннах
«Первый канал» ответил на слухи о закрытии «Вечернего Урганта»
Ургант опроверг слухи о гастролях в Германии
Том Круз прилетел на премьеру «Топ Ган: Мэверик» на вертолете
Ведущий «Модного приговора» ответил на слухи об эмиграции
Информацию о планах Киркорова покинуть Россию опровергли
Режиссер «Мумии» назвал фильм «самой большой неудачей в жизни»
Андрей Малахов ответил на слухи о своем исчезновении
Участник «Уральских пельменей» опроверг слухи о закрытии шоу
Дмитрий Нагиев отреагировал на слухи об эмиграции
Бывший менеджер Тома Круза пожаловалась на его ужасный характер
Для съемок фильма Тома Круза в космосе построят киностудию
От Белль до Ариэль: с кого срисованы герои и принцессы Disney
Круз, Ривз, торты и самолеты: звезды, делавшие щедрые подарки
Том Круз отправил команде «Миссии: невыполнима» самолет тортов
Том Круз удивил поклонников изменившимся внешним видом
Бибер два часа учил фейкового Тома Круза играть на гитаре
Новые трейлеры
Спецназ: Львица
Трейлер (англ.)
Скрежет металла
Трейлер (англ.)
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Трейлер №2 (англ.)
Наполеон
Трейлер (англ.)
Проклятие монахини 2
Трейлер (англ.)
Разрешите обратиться
Трейлер
Убийцы цветочной луны
Трейлер (англ.)
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь