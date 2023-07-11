Том Круз опроверг самый нелепый слух о себе

Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1», в котором снялся и который спродюсировал Том Круз, Кристофер Маккуорри рассказал о самом нелепом слухе об актере в интервью The Times.

По словам Маккуорри, он попросил Круза назвать ему самый дикий миф о себе. Круз ответил, что годами его обвиняли в том, что он якобы запрещает актерам и другим членам съемочной команды смотреть ему в глаза.

Маккуорри подтвердил, что это не так.

Кроме того, сыгравший в новом фильме серии «Миссия невыполнима» актер Саймон Пегг выступил в защиту Круза, вспомнив об утекшей в 2020 году в интернет записи, на которой Круз ругается на коллег на площадке за несоблюдение социальной дистанции. По словам Пегга, Круз очень хотел продолжить съемки во время пандемии.

«Можно говорить, что кино легкомысленно. Но это не так. Кино объединяет людей во времена, которые их разъединяют, и это только усилило решимость Тома собрать людей вместе в одной комнате. Сила кино для него бесценна», — сказал Пегг.