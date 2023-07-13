9 сериалов июля: любопытные новинки и долгожданные продолжения

«Замкнутый круг»

Одна из самых интригующих новинок месяца — криминальный триллер Стивена Содерберга о двойственности человеческой природы и одном неудачном похищении. Дерек (Тимоти Олифант) и Сэм (Клэр Дэйнс) обеспечены благодаря успешному кулинарному бренду отца Сэм, известного шеф-повара (Деннис Куэйд). Но жизнь нью-йоркских богачей разрушается одним телефонным звонком: семейной паре сообщают, что их сын-подросток похищен. А когда мальчик появляется дома живым и невредимым, становится понятно, что похитители держат у себя кого-то другого, полагая, что он и есть сынок толстосумов. Дерек и Сэм застывают в нерешительности: отдавать немалый выкуп за незнакомого мальчика или нет?

Пищеблок », 2 сезон

События развиваются спустя три года после кровавых разборок лета 1980 года и посвящены школьным будням отличника и старосты класса Валерки Лагунова (Петр Натаров), ставшего вампиром. В жизни юноши проблем немало: как минимум, нужно утихомирить жажду крови и избежать разоблачения. А тут еще прошел слух, что в городе появился мощный, не знающий жалости кровопийца.

Чудотворцы », 4 сезон

«Чудотворцы» каждый новый сезон рассказывают отдельную историю, перенося ключевых персонажей в исполнении Стива Бушеми и Дэниэла Рэдклиффа в самые разные эпохи и локации. Так, они уже побывали на Диком Западе, в Средневековье и нашем времени, а на этот раз отправятся прямиком в постапокалипсис в духе «Безумного Макса». Мир будущего заполонили роботы-убийцы и радиоактивные мутанты. Несмотря на тревожный подзаголовок «Конец времен», авторы сохранили все, за что «Чудотворцев» так любят зрители: оригинальную концепцию, абсурдный юмор, компактный формат.

Основание », 2 сезон

Визуально эффектный фантастический эпос от Apple TV по книгам культового писателя Айзека Азимова, кажется, учел ошибки прошлого сезона. Начало было хоть и безумно красивым, но неторопливым, сводясь к многозначительным философским разговорам. Ожидается, что продолжение, где к своим ролям вернутся Джаред Харрис и Ли Пейс, будет гораздо более насыщенным событиями.

Действие второго сезона развивается спустя сто лет, но человеческой цивилизации по-прежнему многое угрожает. «Основание» — один из самых дорогих современных сериалов, так что космические путешествия и перемещения во времени выглядят весьма эффектно. А тут еще и намечается межзвездная война между Империей и мятежными колониями.

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Кадр из сериала «Спецназ: Львица»

Сценарист и продюсер Тейлор Шеридан решил отойти от вестернов («Йеллоустоун») и попробовать свои силы в шпионском триллере. Новый сериал рассказывает о программе подготовки женщин-оперативниц на базе ЦРУ. Возглавляющая проект героиня Зои Салдана вербует девушку из отряда морских пехотинцев и поручает ей важную миссию. Агент должна подружиться с дочкой миллиардера, связанного с террористами, и разрушить организацию изнутри. У «Львицы» есть все, чтобы стать зрительским хитом: и острый сюжет, и актерский состав, подкрепленный Николь Кидман и Морганом Фриманом.

Футурама », 8 сезон

Культовый анимационный сериал 2000-х возвращается с новым, восьмым сезоном, в котором будет 10 серий. «Футурама» выходила с 1999 по 2003 годы и рассказывала о разносчике пиццы Фрае, который случайно заморозился в криокамере и очнулся спустя тысячу лет в Новом Нью-Йорке. Там он встретил перфекционистку-циклопа Лилу, робота с кучей дурных привычек и много других странных персонажей. Надеемся, что восьмой сезон будет таким же остроумным и отвязным, как и предыдущие. И все шансы на это есть, ведь в создании продолжения принимали участие сценаристы, имеющие непосредственное отношение к оригиналу, — Мэтт Гроунинг и Дэвид И. Коэн.

Кадр из сериала «Скрежет металла»

Комедийная адаптация серии видеоигр Twisted Metal в жанре гонок на выживание. События разворачиваются в постапокалиптической пустоши, по которой мастерски рассекает потерявший память лихач Джон Доу (Энтони Маки). Герою предоставляется шанс на новую жизнь, но для этого необходимо доставить по назначению посылку неизвестного содержания. Выполнить опасную миссию ему мешают мародеры за рулем сокрушительных машин и сумасшедший клоун-убийца. Ожидается динамичное зрелище, в котором экшен сочетается с черным юмором.