Прилучный и Самбурская в боксерском клубе: фото со съемок нового сериала

О чем это
В Москве проходят съемки криминальной комедии «Макс и Гусь» для онлайн-кинотеатра Wink. Это первый спин-офф малобюджетного пензенского веб-сериала про лихие 90-е «Зема», который вырос в популярный проект со звездными актерами.
В центре сюжета нового сериала — закадычные друзья Макс (Никита Кологривый) и Гусь (Владимир Карпук). Зрители впервые увидели их в третьем сезоне «Земы», где Макс был главным антагонистом и воротилой криминального мира Пензы. «Макс и Гусь» расскажет историю становления героя от простого спортсмена и каппера, отстаивающего свой район, до авторитета, контролирующего весь наркотрафик, клубы и букмекерский бизнес в городе.
Самое классное в моем герое то, что он не святой. Он такой же обычный парень с большим количеством страстей и пороков, как мы все, думаю. Но таких персонажей в нашем кино очень мало, поэтому о нем точно надо рассказать.
«Макс и Гусь» — это приквел «Земы», но в то же время сиквел полнометражной картины «Зема 3: Новогодний замес», где рассказывалась предыстория героев. В новом сериале зрители увидят, как на пути к успеху пострадала дружба главных героев и как развивались отношения Макса и Снегурки (Наталья Бардо), с которой он познакомился в «Новогоднем замесе».
Звездный каст
Помимо знакомых лиц, в проекте появятся новые герои, которых на экране воплотят звезды российского кино: Павел Прилучный (играет тренера Макса), Настасья Самбурская, Глеб Калюжный, Игорь Жижикин, Дмитрий Чеботарев, Владимир Епифанцев, Михаил Горевой и другие. Многие из них были замечены на съемках одной из самых динамичных сцен — жесткого боксерского поединка — в московском клубе «Мутабор», где побывал фотокорреспондент Кино Mail.ru.
Снимает сериал Денис Павлов — режиссер и сценарист комедии «Экипаж 314». За сценарий отвечает автор «Новогоднего замеса» Вадим Валиуллин. Никита Кологривый не только играет главную роль, но и выступает в проекте в качестве креативного продюсера: «Я занимаюсь разработкой и постановкой боевых сцен, помогаю в работе над сценарием, над созданием образов персонажей. Честнее будет сказать, что я занимаюсь всем и вся».
Сериал «Макс и Гусь» выйдет на Wink весной 2023 года. Помимо него, в разработке находится еще один спин-офф «Земы» — «Тяни, Сундук», премьера которого состоится на платформе Premier.