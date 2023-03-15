Прилучный и Самбурская в боксерском клубе: фото со съемок нового сериала

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О чем это

В Москве проходят съемки криминальной комедии «Макс и Гусь» для онлайн-кинотеатра Wink. Это первый спин-офф малобюджетного пензенского веб-сериала про лихие 90-е «Зема», который вырос в популярный проект со звездными актерами.

В центре сюжета нового сериала — закадычные друзья Макс (Никита Кологривый) и Гусь (Владимир Карпук). Зрители впервые увидели их в третьем сезоне «Земы», где Макс был главным антагонистом и воротилой криминального мира Пензы. «Макс и Гусь» расскажет историю становления героя от простого спортсмена и каппера, отстаивающего свой район, до авторитета, контролирующего весь наркотрафик, клубы и букмекерский бизнес в городе.

Самое классное в моем герое то, что он не святой. Он такой же обычный парень с большим количеством страстей и пороков, как мы все, думаю. Но таких персонажей в нашем кино очень мало, поэтому о нем точно надо рассказать. Никита Кологривый

«Макс и Гусь» — это приквел «Земы», но в то же время сиквел полнометражной картины «Зема 3: Новогодний замес», где рассказывалась предыстория героев. В новом сериале зрители увидят, как на пути к успеху пострадала дружба главных героев и как развивались отношения Макса и Снегурки (Наталья Бардо), с которой он познакомился в «Новогоднем замесе».

Звездный каст

Настасья Самбурская на съемках сериала «Макс и Гусь» | Источник: Алексей Молчановский

Снимает сериал Денис Павлов — режиссер и сценарист комедии «Экипаж 314». За сценарий отвечает автор «Новогоднего замеса» Вадим Валиуллин. Никита Кологривый не только играет главную роль, но и выступает в проекте в качестве креативного продюсера: «Я занимаюсь разработкой и постановкой боевых сцен, помогаю в работе над сценарием, над созданием образов персонажей. Честнее будет сказать, что я занимаюсь всем и вся».