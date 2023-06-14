13 самых долгожданных продолжений сериалов лета 2023

Черное зеркало », 6 сезон, с 15 июня

Кадр из сериала «Черное зеркало» (6 сезон)

Шестой сезон умной британской антиутопии стартует спустя четыре года после выхода предыдущего, пятого. Столь внушительный перерыв связан с переездом сериала на платформу Netflix, которая купила права в 2019-м. Но долгое ожидание вознаградится, ведь в шестом сезоне такой звездный состав актеров, какого еще не бывало в «Черном зеркале». В пяти фильмах-эпизодах антологии мы увидим Сальму Хайек, Кейт Мара, Аарона Пола, Майкла Сера, Химеша Пателя, Джоша Хартнетта. А в центре внимания по-прежнему будет исследование влияния технологий на жизнь и через это — изучение самой природы человека. Выводы у сериала наверняка получатся довольно мрачными и даже зловещими, ведь у руля стоит бессменный создатель и идеолог «Черного зеркала» Чарли Брукер.

Чужестранка », 7 сезон, с 17 июня

Вам казалось, что «Чужестранка» затянулась? Что ж, седьмой сезон предельно романтической истории про путешествия во времени медсестры Клэр Рэндалл в исполнении Катрины Балф будет предпоследним. Теперь можно начинать скучать по закрученному сюжету, постоянному ощущению опасности и чувственным любовным сценам, которыми славится сериал. В седьмом сезоне исторической драмы, где корсеты рвутся чаще, чем сердца, будет 16 эпизодов, но не все их удастся посмотреть залпом. Первые восемь серий стартуют летом, а вторая часть выйдет лишь в 2024 году.

Праведные Джемстоуны », 3 сезон, с 19 июня

Идеальная семейка проповедников Джемстоунов возвращается, чтобы заработать миллионы и навешать пастве лапши на уши. Сатирический сериал о звездных евангелистах, жаждущих только власти, славы и богатства, отличается обилием циничного юмора, захватывающими внутрисемейными интригами и изобретательными способами отъема денег у населения под божественной эгидой. К своим ролям вернутся все знакомые персонажи, в том числе Джон Гудман, играющий патриарха семейства, Дэнни МакБрайд и Адам Дивайн.

И просто так », 2 сезон, с 23 июня

За те 25 лет, что прошли с момента выхода культового «Секса в большом городе», Кэрри, Миранда и Шарлотта стали почти родственницами для тысяч и тысяч зрительниц. Но все-таки первый сезон продолжения многие восприняли неоднозначно, критикуя создателей за неуклюжие попытки героинь вписаться в современность. Да и жестокая расправа с мистером Бигом ввергла поклонников в состояние шока.

Кадр из сериала «И просто так» (2 сезон)

Второй сезон «И просто так» может реабилитироваться, порадовав камбэками. Кэрри вновь встретится с Эйданом (Джон Корбетт), которого можно назвать второй главной любовью ее жизни. Произойдет и долгожданное возвращение Ким Кэтролл, вновь ставшей Самантой Джонс, выставив при этом ряд условий.

Медведь », 2 сезон, с 23 июня

Драмеди о чикагской закусочной доказало, что можно одновременно проголодаться и вспотеть от напряжения, ведь острейший драматизм и вкуснейшие говяжьи сэндвичи в «Медведе» существуют в одной плоскости. В первом сезоне талантливый шеф-повар Кармен Берзатто (актер из «Бесстыдников» Джереми Аллен Уайт) пытался спасти семейную забегаловку и разобраться с незакрытыми гештальтами. Во второй сезоне Карми продолжит бурную деятельность по борьбе с внутренними демонами и кипящими кастрюлями. А к актерскому составу присоединится звезда «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк.

Ведьмак », 3 сезон, с 30 июня

Начало третьего сезона «Ведьмака» профессиональный убийца нечисти Геральт, его подопечная Цири и чародейка Йеннифер встретят вместе. Волшебница будет обучать Цири магии, Геральт поймет, что он уже больше не одиночка. Но новоиспеченной семье слишком многое угрожает, чтобы они смогли жить спокойно и счастливо. Мощная сила Цири станет причиной того, что все они окажутся в самом эпицентре политических интриг и темной магии. Для Генри Кавилла третий сезон экранизации фэнтези-романов Анджея Сапковского станет последним. В четвертом в роли хладнокровного Геральта из Ривии появится уже Лиам Хемсворт.

Джек Райан » 4 сезон, с 1 июля

Как-то незаметно Джон Красински, которого раньше воспринимали как парня с щенячьим выражением лица из сериала «Офис», превратился в крутого и умного героя боевика. В третьем сезоне аналитик ЦРУ Джек Райан пролетел по всей Европе, чтобы предотвратить третью мировую. В четвертом сезоне его ждут другие, не менее опасные приключения, и за ними не нужно будет мчаться заграницу. В новой должности заместителя директора ЦРУ Райан столкнется с коррупцией внутри системы, за которую он всегда так отважно боролся. Актерский состав финального сезона украсит обаятельный Майкл Пенья.

В 2005 году новозеландцы Джемейн Клемент и Тайка Вайтити придумали сценарий озорной короткометражки про вампиров, пытающихся встроиться в нашу современность, которая выросла в уморительную комедию «Реальные упыри». Сериальная адаптация «Упырей» разрослась и заходит уже на пятый (и не последний) сезон. «Чем мы заняты в тени» по-прежнему написан и спродюсирован Клементом. А стайка кровопийц, проживающих в Нью-Йорке, развлекается как может: пытается прокормиться, переживает экзистенциальный кризис и плетет интриги.

Основание », 2 сезон, с 15 июля

Продолжение экранизации книжного цикла Айзека Азимова развивает тему первого сезона. Благодаря науке психоистории ученому Хари Селдону удается предсказать будущее. Согласно его версии всю Галактическую империю ждет скорая гибель. Гениальный математик начинает создание организации Основание, которая сохранит все необходимые знания для быстрого восстановления человечества. Мрачный научно-фантастический сериал имеет не так уж много точек соприкосновения с книжным оригиналом, зато он красиво сделан, а сюжетным линиям добавлено драматизма и динамики.

Благие знамения », 2 сезон, с 29 июля

Постер ко 2-му сезону сериала «Благие знамения»

Сериал по мотивам одноименной книги Терри Пратчетта и Нила Геймана заходит на второй сезон, а актеры Дэвид Теннант и Майкл Шин возвращаются к своим ролям демона Кроули и ангела Азирафаэля. После предотвращения армагеддона эта комическая парочка попытается наслаждаться спокойной жизнью, но не тут-то было. Второй сезон отойдет от книжного оригинала, но фирменный абсурдный юмор останется на месте, ведь продюсерское кресло по-прежнему занимает Нил Гейман.

Хилы », 2 сезон, с 29 июля

Амбициозная драма про рестлинг и семью этим летом возвращается с новой порцией спортивного адреналина. Для тех, кто смотрел фильм «Рестлер» с Микки Рурком, этот зрелищный вид спорта откроется с новой стороны. Например, есть рестлеры, играющие «плохишей» (их и называют «хилы»), которых освистывает толпа, а есть герои, превозносимые публикой. В провинциальном городке два брата играют на ринге две эти роли. Смогут ли они в жизни перебороть сценические образы? Первый сезон показал, что справляются они с этой задачей далеко не всегда.

Псы резервации », 3 сезон, с 3 августа

Сериал про малолетних жуликов из числа коренных американцев, придуманный Стерлином Хархо и Тайкой Вайтити, приближается к финалу. Подростки, живущие в оклахомской резервации, мечтают уехать в Калифорнию и всеми правдами и неправдами стараются заработать. И хотя упор делается на явное неблагополучие их жизни, все овеяно теплотой и шутками, в которых чувствуется присутствие Тайки Вайтити. Для создателей «Псы резервации» стали попыткой рассказать о наболевшем, ведь отец Вайтити — из племени маори, а сам Хархо — индеец из племени семинолов.