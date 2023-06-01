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1 июня 2023, новость

Никита Ефремов назвал фильм с отцом в числе любимых

Актер перечислил любимые фильмы своего детства
Никита Ефремов | Источник: Алексей Молчановский

Актер Никита Ефремов в беседе с Кино Mail.ru назвал любимые фильмы своего детства.

Личный топ артиста возглавила картина 1995 года «Джуманджи» с Робином Уильямсом в главной роли, потому что это «весело, клево и здорово».

Также Ефремов назвал драму «Чучело» с Кристиной Орбакайте, признавшись, что история буллинга и внутренней неуверенности в себе ему особенно близка. «“Чучело”, мне кажется, внутри каждого из нас. Ну, хотелось бы мне надеяться, так как у меня сидит маленькое чучело, которое думает, что оно хуже всех».

Замыкает топ-3 актера еще одна советская классика — экранизация сказочной повести Софьи Прокофьевой «Приключения желтого чемоданчика».

Кроме того, Ефремов дополнил свой список любимых фильмов детства картиной «Когда я стану великаном», главную роль в которой — школьника Петю Копейкина — исполнил его отец Михаил Ефремов. «Это по блату. Шучу. Ну, правда, хорошее кино», — прокомментировал он.

7.1
Когда я стану великаном
1978/СССР6+комедия
Моя оценка

Напомним, ранее сообщалось, что Никита Ефремов снимается в сериале «Крутая перемена». По сюжету, его герой работает в вечерней школе при колонии, где отбывает срок его отец. 

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