Сын Ефремова снимается в роли учителя при колонии: первые кадры

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Онлайн-кинотеатр Start сообщил о завершении съемок нового драмеди «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым в главной роли.

Герой сериала Андрей (в исполнении Ефремова) пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву, однако его бизнес прогорел, и поправить дела он сможет, только если продаст фамильный дом. Чтобы совершить сделку, необходимо получить разрешение отца (эту роль играет Игорь Черневич), который отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына.

Чтобы наладить отношения, Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. А чтобы доказать искренность своих намерений, преподает литературу еще и в обычной школе. Таки образом, днем он прививает любовь к прекрасному подросткам, а вечером — заключенным.

«На мой взгляд, “Крутая перемена” — история о поиске себя, о счастье, о прощении, — рассуждает Никита Ефремов. — О том, как быть людьми и не забывать об этом, поддавшись ритму большого города или больших достижений. Я бы сказал, это история о взрослении через возвращение к своим истокам. <…> Эта роль заинтересовала меня и с личной точки зрения. Часто желания людей не совпадают с тем, что им нужно по-настоящему. И важно заглянуть в себя, понять, какова истинная природа этих желаний, откуда они идут».

Любопытно, что отец самого актера, Михаил Ефремов, в настоящее время отбывает срок в колонии за ДТП со смертельным исходом, произошедшее 8 июня 2020 года. Актер находился за рулем внедорожника в нетрезвом состоянии и выехал на встречную полосу движения, где его авто столкнулось с другой машиной, водитель которой впоследствии скончался. Ранее сообщалось, что Ефремов может получить шанс выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению (УДО) весной 2024 года.