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Крутая перемена

2023драмакомедия

Сюжет сериала:

Не желая продолжать семейную традицию, Андрей бросил карьеру учителя и уехал покорять Москву, но безуспешно. От прогоревшего бизнеса остались долги, и чтобы выплатить их, Андрей хочет продать фамильный дом, где, по легенде, когда-то жил Пушкин. Но для завершения сделки нужно разрешение отца Андрея, который отбывает срок в колонии и винит в своих злоключениях сына. Чтобы уговорить отца продать дом, герой сообщает ему, что возвращается к преподаванию, устраивается в тюремную вечернюю школу, и параллельно — учителем литературы в обычную провинциальную школу. Днем ему приходится иметь дело с дерзкими подростками, а вечером — с озлобленными заключенными.

Режиссер
Карен Оганесян
В ролях
Никита Ефремов, Ольга Медынич, Анастасия Тодореску, Игорь Черневич, Сергей Степин, Евгения Дмитриева, Александр Голубков, Иван Ивашов, Софья Серебрянская, Беник Аракелян, Татьяна Меженцева, Григорий Дудник, Денис Моисеев, Аскар Нигамедзянов, Дмитрий Буренков, Артем Федотов, Александр Новиков, Дмитрий Колчин, Ефим Белосорочка
Страна
Россия
Премьера
2023 год (РФ)
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Сезоны сериала
Постер Крутая перемена: 1 сезон
1 сезон8 серий, 2023
Трейлер
Кадры24
24
фотографии
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