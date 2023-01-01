Крутая перемена

Не желая продолжать семейную традицию, Андрей бросил карьеру учителя и уехал покорять Москву, но безуспешно. От прогоревшего бизнеса остались долги, и чтобы выплатить их, Андрей хочет продать фамильный дом, где, по легенде, когда-то жил Пушкин. Но для завершения сделки нужно разрешение отца Андрея, который отбывает срок в колонии и винит в своих злоключениях сына. Чтобы уговорить отца продать дом, герой сообщает ему, что возвращается к преподаванию, устраивается в тюремную вечернюю школу, и параллельно — учителем литературы в обычную провинциальную школу. Днем ему приходится иметь дело с дерзкими подростками, а вечером — с озлобленными заключенными.