От Шварценеггера до Янковского: 6 самых звездных сериалов мая

Сантехники Белого дома

Два оперативника из администрации Ричарда Никсона, пресекающие утечку секретных документов (отсюда и «сантехники»), получили в 1972 году тайное задание: установить прослушку в штаб-квартире демократов. Это стало началом глобального политического перелома, привело к Уотергейтскому скандалу и отставке президента.

Вуди Харрельсон с выдвинутой челюстью и Джастин Теру в пышных усах с наслаждением играют двух искрящихся завиральными идеями, почти карикатурных персонажей. Но даже в рамках исторического фарса актеры (особенно Харрельсон) демонстрируют изумительную психологическую точность. В первую очередь это заметно в семейных сценах, где появляются жены героев: царственная Лина Хиди и забавная Джуди Грир. Режиссером «Сантехников» стал Дэвид Мэндел, который блестяще язвил по поводу вашингтонской элиты еще в «Вице-президенте».

Кадр из сериала «Балет»

Хореограф с мировым именем Рута Майерс (Алла Сигалова), почти 40 лет назад эмигрировавшая из Советов в Америку, возвращается в Россию. В ее планах — масштабная современная постановка на сцене самого большого театра страны. Для этого амбициозной и знающей себе цену Руте придется найти общий язык с зазвездившейся труппой, возобновить старые знакомства и наладить контакт с представителями старой школы, а также с бывшим возлюбленным и по совместительству худруком театра Андреем Прониным (Игорь Гордин).

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Кадр из сериала «Фубар»

Первый заход голливудского тяжеловеса Арнольда Шварценеггера на территорию сериалов. По сюжету, опытный сотрудник ЦРУ узнает, что его дочь, красавица Моника, является его же коллегой. Для нее секретная работа отца тоже станет большим сюрпризом. Родственникам, которые скрывали друг от друга значимую часть жизни, придется познакомиться буквально заново. А где это сделать столь же эффективно, как не при выполнении общего задания?

В новом комедийном боевике Шварценеггер, которому в этом году исполнится 76, лучится самоиронией и великолепно смотрится в роли крутого, хоть и старомодного, спецагента и заботливого отца. Режиссером «Фубара» стал Фил Абрахам, работавший над «Безумцами» и «Кланом Сопрано», а сценарий разработал Ник Сантора, приложивший руку к хиту «Обмани меня».

Плейлист волонтера

К 25 годам Михаил Штапич лишился семьи, загубил карьеру и потерял интерес к жизни. По чистой случайности он вступает в волонтерский поисково-спасательный отряд и выбивается там в лидеры. Но даже тогда Штапич не находит себя и мечется между бывшей женой, чередой кратковременных подруг и девушкой из отряда по прозвищу Кукла. Чтобы избавиться от былых зависимостей и проблем, Штапичу предстоит пройти длинный и сложный путь.

Плейлист волонтера 2023 / Россия 16+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

«Плейлист волонтера» привлекает не только реальной историей, лежащей в основе (сериал снят по одноименному биографическому роману журналиста и волонтера Артема Ляшенко, работающего под псевдонимом Мршавко Штапича), но и пронзительной игрой Ивана Янковского, умеющего быть не только взвинченно-нервным, как в «Фишере», но и эмоционально сдержанным и психологически точным.

Кадр из сериала «Спасти единственного сына»

На работу к хирургу Лике Булатовой (Анна Ардова) приходит сотрудник ФСБ и заявляет, что ее сын примкнул к террористам. Мать не верит ни единому слову, ведь мягкий, работающий ветеринаром Вася совсем не такой. И в самом деле, боевики похитили парня по ошибке. Обеспокоенная мать отправляется на поиски сына, прихватив с собой Васиного отца (Алексей Серебряков), с которым она не поддерживала никаких отношений больше двадцати лет. Удаленно им помогает и технически подкованная жена (Нино Нинидзе) бывшего любовника Лики (Дмитрий Чеботарев).

Алексей Серебряков, неоднократно в кино демонстрировавший высший актерский пилотаж, как вторую кожу надел на себя образ опустившегося героя. Но кто здесь по-настоящему удивляет, так это вышедшая из комедийного жанра Анна Ардова, с большим достоинством исполняющая роль матери, одержимой поисками и спасением единственного сына.

Юля (Мария Порошина) обожает свою семью и с головой ушла в заботу о родных. А вот женское счастье, кажется, осталось позади, ведь бывший муж (Сергей Жигунов) женился на молодой аспирантке. Бедами и горестями Юля делится с лучшей подругой, юморной и все понимающей Валентиной (Анна Якунина). А судьба всеми правдами и неправдами сталкивает Юлю с бывшим летчиком, а ныне рукастым, но хмурым водопроводчиком Романом (Ярослав Бойко). Мужчина постоянно попадает в какие-то приключения: то в милиции окажется, то гонки на стареньком автомобиле устроит. А виной всему эта энергичная и симпатичная гражданка, которая никак не выходит у него из головы.

Кадр из сериала «Всем по 50»