Мой дикий друг (2024)

Семиклассник Саша Меньшиков живет у своей тети Нины в живописном городке, куда его из Москвы на время привезла мама, часто уезжающая в экспедиции. Мальчик вынужден заканчивать учебный год в новой школе, где у него совсем нет друзей, и потому гулять ему приходится в одиночестве. А однажды, блуждая по лесу, Саша встречает маленького лисенка, угодившего в капкан. Оказывается, на лисенка открыта охота, и чтобы спасти его от браконьеров, Саша прячет лисенка в землянку. Выхажимая зверенка, мальчик привязывается к нему и обретает настоящего друга.

Семейная приключенческая лента «Мой дикий друг» с Юлией Александровой и Юрием Колокольниковым в главных ролях вдохновлена повестью-сказкой «Маленький принц».