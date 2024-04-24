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Мой дикий друг

Мой дикий друг (2024)

20241 ч. 40 мин.детскийприключениясемейный

Сюжет фильма «Мой дикий друг»

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Семиклассник Саша Меньшиков живет у своей тети Нины в живописном городке, куда его из Москвы на время привезла мама, часто уезжающая в экспедиции. Мальчик вынужден заканчивать учебный год в новой школе, где у него совсем нет друзей, и потому гулять ему приходится в одиночестве. А однажды, блуждая по лесу, Саша встречает маленького лисенка, угодившего в капкан. Оказывается, на лисенка открыта охота, и чтобы спасти его от браконьеров, Саша прячет лисенка в землянку. Выхажимая зверенка, мальчик привязывается к нему и обретает настоящего друга.

Семейная приключенческая лента «Мой дикий друг» с Юлией Александровой и Юрием Колокольниковым в главных ролях вдохновлена повестью-сказкой «Маленький принц».

Режиссер

Анна Курбатова

В ролях

Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов, Ольга Смирнова

Страна

Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер

Кадры

28
Кадр из Мой дикий друг
Кадр из Мой дикий друг
Кадр из Мой дикий друг
Кадр из Мой дикий друг
Кадр из Мой дикий друг
28
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Мой дикий друг (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Мой дикий друг. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Мой дикий друг, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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