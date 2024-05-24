События фильма разворачиваются в не столь отдаленном будущем, в котором искусственный интеллект захватил власть над людьми и развязал войну на уничтожение всего человечества. Героиня Дженнифер Лопез — блестящий аналитик Атлас Шепард, всегда с недоверием относившаяся к ИИ. Женщина присоединяется к миссии по поимке робота-отступника, с которым ее связывает загадочное прошлое. Но все идет не по плану, и чтобы не потерять единственный шанс спасти мир от искусственного интеллекта, Атлас должна довериться ему.

«Атлас» (2024) — фантастический боевик с Дженнифер Лопез и звездой фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец» Симу Лю в главных ролях.