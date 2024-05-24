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Атлас

Атлас (2024)

Atlas

2024триллербоевикприключенияфантастика

Сюжет фильма «Атлас»

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События фильма разворачиваются в не столь отдаленном будущем, в котором искусственный интеллект захватил власть над людьми и развязал войну на уничтожение всего человечества. Героиня Дженнифер Лопез — блестящий аналитик Атлас Шепард, всегда с недоверием относившаяся к ИИ. Женщина присоединяется к миссии по поимке робота-отступника, с которым ее связывает загадочное прошлое. Но все идет не по плану, и чтобы не потерять единственный шанс спасти мир от искусственного интеллекта, Атлас должна довериться ему.

«Атлас» (2024) — фантастический боевик с Дженнифер Лопез и звездой фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец» Симу Лю в главных ролях.

Режиссер

Брэд Пейтон

В ролях

Дженнифер Лопез, Симу Лю, Лана Паррия, Стерлинг К. Браун, Абрахам Попула, Бриэлла Гиза, Чарли Хьюсон, Пол Ганус

Страна

США

Премьера

24 мая (Мир)
24 мая (Онлайн-премьера)
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Трейлер

Кадры

Кадр из Атлас
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Атлас (Atlas, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Атлас. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Атлас, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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