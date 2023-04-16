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16 апреля 2023, статьяОбзоры

Глаз не оторвать: 8 новых необычайно стильных фильмов со звездами

Гламурный боевик от Гая Ричи, голливудский декаданс с Брэдом Питтом и признание в любви платьям Dior – наслаждаемся не только интересными сюжетами, но и визуальной красотой этих стильных фильмов

«Операция “Фортуна”: Искусство побеждать»

Кадр из фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Гай Ричи — один из самых плодовитых режиссеров, стабильно снимающий по одному, а то и по два фильма в год. Безупречное чувство стиля — то, чем отличается любая его картина, будь то сдержанный триллер про сурового инкассатора или колоритная диснеевская сказка. Шпионский боевик о разведчике, который спасает мир, внедрившись в гламурное общество Голливуда, — не исключение.

7.3
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023/США, Великобритания18+комедиятриллербоевик
Моя оценка

Ричи удается вдохнуть в жанр свежего воздуха, разбавив бодрый экшен беспардонным юмором и ненавязчивым постмодерном. Одетые с иголочки элитные супершпионы, нескучные боевые сцены, сочные пейзажи и шикарные интерьеры — в искусстве побеждать содержание формой Ричи все еще большой мастер.

«Достать ножи: Стеклянная луковица»

Достать ножи: Стеклянная луковица

В мае 2020 года, в самый разгар пандемии коронавируса, миллиардер Майлз Брон приглашает на свой греческий остров старых друзей, приготовив для них хитрый квест. Гости должны раскрыть «убийство» Майлза и насладиться отдыхом на роскошной вилле магната. Однако среди приглашенных оказывается и знаменитый детектив Бенуа Бланк, из-за которого все пойдет не по плану.

Неясно, что приносит большее удовольствие — наблюдать за тем, с каким лоском герой Дэниэла Крэйга расщелкивает очередное дело, или за тем, как он сменяет свои мегастильные образы, включающие лососевую рубашку с небесно-голубым платком и купальный ретро-костюм в полоску. Впрочем, все остальное в «Стеклянной луковице» тоже на уровне — сиквел ленты «Достать ножи» сделан в лучших традициях звездного ансамблевого детектива, с пестрыми героями и живописной обстановкой, навевающей грусть по беззаботности курортного отдыха.

«Вавилон»

Кадр из фильма «Вавилон»

Четвертый фильм Дэмьена ШазеллаЛа-Ла-Лэнд») — фейерверк эксцентричных зарисовок из жизни богемы и гангстеров в Голливуде 1920-х, напоминающем скорее вавилонское столпотворение. За множеством героев стоят истории реальных персонажей тех лет, и неподготовленного зрителя хаос происходящего может быстро утомить.

Но в чем картина не уступает, так это в безумстве стиля и роскоши, льющихся с экрана на протяжении всех трех часов. Эпоха голливудского декаданса подана во всей полноте красок — искрящиеся шоу, невероятные декорации, номинированные впоследствии на «Оскар» костюмы и как всегда бесподобные Марго Робби, Брэд Питт, а также новичок этого мира грез — мексиканский красавец Диего Кальва. Его герой — скромняга Мануэль Торрес, который знакомится на вечеринке с молодой актрисой Нелли ЛаРой. Оба мечтают покорить Голливуд, и судьба благоволит им. Но не каждый сможет выдержать такой опьяняющий успех.

«Покерфейс»

Кадр из фильма «Покерфейс»

IT-миллиардер Джейк Фоули — эстет, ценитель искусства и знаток вин, а также азартный игрок в покер, разбогатевший на компьютерных программах для онлайн-игр. К своим шестидесяти он стал все чаще задумываться о смерти и смысле прожитой жизни. Получив в подарок сыворотку правды, он решает испытать ее на друзьях детства. Для этого он собирает их в своем доме в Майами и устраивает грандиозный турнир по покеру с баснословными ставками.

6.0
Покерфейс
2022/США16+триллербоевиккриминал
Моя оценка

В своем дебютном режиссерском проекте Расселу Кроу не только мастерски нагнетает интригу, не отпускающую до самого финала, но и философски размышляет о кризисе возраста — вопросе, который, кажется, сильно волнует самого постановщика. У Кроу получился авторский коктейль из разных жанров — от семейной драмы и шпионского боевика до криминального триллера об искусстве. Пейзажи южной Австралии, впечатляющая природа тихоокеанского побережья и архитектура Сиднея завораживают; впрочем, как и атрибуты «сладкой жизни», дополняющие дорогую качественную картинку и захватывающий сюжет.

«Миссис Харрис едет в Париж»

Кадр из фильма «Миссис Харрис едет в Париж»

Одинокая вдова Ада Харрис живет в маленькой лондонской квартирке, наводит безупречную чистоту в домах своих клиентов и представить себе не может, что ее жизнь вот-вот изменится. Однажды она видит его — ослепительной красоты платье от Кристиана Диора. Уборщица решает сделать все, чтобы стать обладательницей произведения искусства от французского кутюрье.

Винтажная мелодрама с Лесли Мэнвилл, получившей за эту роль номинацию на «Оскар», очаровывает тем, с каким изяществом и будто бы легкостью авторы создают атмосферу модной столицы 1950-х. Милые, порой до сладости, герои (одного из них сыграл красавчик-повар из «Эмили в Париже» Лукас Браво), утопающий в цветах (и забастовках) Париж, детально проработанные интерьеры и бесподобные творения Dior, кропотливо воссозданные художником по костюмам Дженни Беван по архивам модного дома. Восхищение, да и только!

«Фабельманы»

Кадр из фильма «Фабельманы»

Еще одна удивительно душевная и невероятно стильная ретролента про 1950-е — признание в любви кинематографу от Стивена Спилберга и прощальная ода уходящей эпохе настоящего Голливуда и большого стиля. Режиссер ныряет в омут памяти и по крупицам восстанавливает свое детство и годы, в которые сформировалась его бесконечная любовь к киноискусству. С ранних лет герой фильма Сэмми Фабельман не выпускал из рук пленочную камеру и мечтал стать режиссером. Когда в отношениях его родителей происходит разлад, мальчик находит убежище в целительном мире кино.

От уюта одноэтажной Америки до идеальной укладки артистичной мамы в исполнении бесподобной Мишель Уильямс — все здесь до боли красивое и словно родное, снятое через призму любви и стариковской сентиментальности, которая, конечно же, простительна Спилбергу, все еще непревзойденному мастеру рассказывать истории, заряжающие магией настоящего кино. Того, что способно дарить надежду.

«Убийство в Париже»

Кадр из фильма «Убийство в Париже»

Раскрыв однажды загадочное убийство на роскошной яхте, Ник и Одри Шпиц отправляются на еще более роскошную свадьбу на частном острове. Однако и там супругов поджидают неприятности: жених-махараджа похищен, и за него требуют выкуп. Под подозрением — каждый из гламурных гостей праздника, включая саму невесту. Впоследствии расследование приводит чету сыщиков-любителей в Париж.

Сиквел пародийно-авантюрного детектива с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером, может, не отличается изобретательным сюжетом, зато зрителей ждет настоящий пир для глаз — от грандиозной свадьбы в духе Болливуда до погонь по парижским улицам и безупречно выглядящей Энистон. Вместе с Сэндлером им удается создать такой уютный дуэт, что даже неловкие шутки в их исполнении вызывают у зрителя скорее добрую улыбку, чем чувство неловкости.

«Меню»

Кадр из фильма «Меню»

В необычном ресторане на острове собирается светская публика, чтобы оценить новаторскую кухню от шеф-повара Словика. Интригующий вечер, элегантные наряды, завораживающие блюда и шутки про вкусовые сосочки… Однако вскоре выясняется, что меню состоит из куда более оригинальных позиций, чем суп дня, и томный ужин превращается в безумные игры на выживание.

Кулинарная сатира на общество потребления филигранно разыграна жутковатым Рэйфом Файнсом, магнетической Аней Тейлор-Джой и уморительным Николасом Холтом. Благодаря неожиданным твистам вкупе с изумительной эстетикой кадра картина Марка Майлода, режиссера хитовых «Наследников» и «Любовников», имеет все шансы насытить даже самых искушенных киногурманов — это кино, безусловно, сделано со вкусом.

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