«Первый» покажет видео с поющей в космосе Пересильд

Юлия Пересильд

В новогоднюю ночь зрители «Первого канала» смогут увидеть первый музыкальный номер, снятый в космосе. В рамках праздничного концерта «Новогодняя ночь на “Первом”» будет показано видео, снятое во время работы над фильмом «Вызов» на международной космической станции.

На нем исполнившая главную роль в предстоящей картине Юлия Пересильд поет песню «Нежность» в состоянии невесомости. Примечательно, что на видео, снятом космонавтом Антоном Шкаплеровым, актриса предстанет в необычном для путешествия на космическую станцию образе — в платье.

«В космосе все равно нужно оставаться женщиной. И то, что со мной оказалось платье, внесло перчинку в наше экстремальное путешествие, — шутит Юлия Пересильд. — Еще никто и никогда не летал в космосе в платье. К сожалению, метлы на станции не нашлось… <…> А если серьезно, платье требовалось для съемок. Зачем именно, вы узнаете после выхода нашего любимого “Вызова”».

Также в новогоднюю ночь, перед обращением президента, состоится премьера первого трейлера фильма «Вызов». Сама картина выйдет на экраны в День космонавтики в 2023 году.