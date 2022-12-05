Кока, Билан, Shaman, дочь Глюк'Ozы на съемках «Песни года 2022»

35 фотографий 35 фотографий 35 фотографий

В минувшие выходные в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялись съемки новогоднего концерта «Песня года 2022» с участием главных звезд российской сцены.

Ведущими концерта стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Помимо традиционной «Песни года» с признанными лидерами чартов, в ДС «Мегаспорт» состоялся концерт «Новая песня года» с восходящими звездами, фрешменами, популярными у молодого поколения слушателей. В их числе — дочь Валерии Анна Шульгина, выступающая под сценическим псевдонимом Shena, и дочь Глюк'Ozы Лидия Чистякова-Ионова (ray!).