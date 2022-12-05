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5 декабря 2022, фоторепортажСъемки

Кока, Билан, Shaman, дочь Глюк'Ozы на съемках «Песни года 2022»

Участие в записи новогоднего концерта приняли легенды российской эстрады и молодые исполнители
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35
фотографий
35
фотографий

В минувшие выходные в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялись съемки новогоднего концерта «Песня года 2022» с участием главных звезд российской сцены.

Участие в записи праздничного шоу приняли Клава Кока, Валерия, Филипп Киркоров, Shaman, Люся ЧеботинаДима Билан, Анна Asti, Хабиб, Леонид Агутин, Александр Ревва, Анатолий Цой, Лолита Милявская, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Аллегрова и многие другие популярные исполнители.

Ведущими концерта стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

Помимо традиционной «Песни года» с признанными лидерами чартов, в ДС «Мегаспорт» состоялся концерт «Новая песня года» с восходящими звездами, фрешменами, популярными у молодого поколения слушателей. В их числе — дочь Валерии Анна Шульгина, выступающая под сценическим псевдонимом Shena, и дочь Глюк'Ozы Лидия Чистякова-Ионова (ray!).

По традиции, «Песня года» выйдет в праздничный эфир в первые дни нового года, более подробная информация о телепрограмме на новогодние каникулы появится позже.

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