Снявшаяся в «Аватаре 2» актриса решила, что фильм давно вышел и провалился

Иди Фалько | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Иди Фалько, известная по ролям в сериалах «Клан Сопрано» и «Сестра Джеки», призналась, что снялась в небольшой роли в фильме «Аватар: Путь воды» еще четыре года назад и думала, что фильм давно вышел и провалился в прокате. Об этом она рассказала в новом выпуске ток-шоу The View.

«Во втором "Аватаре", в том, который сейчас выходит, я, по-моему, снималась четыре года назад. А потом я была занята и что-то делала, и кто-то упомянул "Аватар", и я подумала: "Наверное, он вышел и не очень хорошо выступил [в прокате]", потому что я ничего не слышала. А недавно кто-то сказал, что "Аватар" выходит. О, он еще не вышел?» — рассказала Фалько.

Также актриса пошутила, что хотела сыграть представительницу инопланетного народа на'ви, но вместо этого ей досталась роль человека.