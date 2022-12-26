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26 декабря 2022, новость

Снявшаяся в «Аватаре 2» актриса решила, что фильм давно вышел и провалился

Иди Фалько рассказала, что снялась в продолжении «Аватара» еще четыре года назад
Иди Фалько | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Иди Фалько, известная по ролям в сериалах «Клан Сопрано» и «Сестра Джеки», призналась, что снялась в небольшой роли в фильме «Аватар: Путь воды» еще четыре года назад и думала, что фильм давно вышел и провалился в прокате. Об этом она рассказала в новом выпуске ток-шоу The View.

«Во втором "Аватаре", в том, который сейчас выходит, я, по-моему, снималась четыре года назад. А потом я была занята и что-то делала, и кто-то упомянул "Аватар", и я подумала: "Наверное, он вышел и не очень хорошо выступил [в прокате]", потому что я ничего не слышала. А недавно кто-то сказал, что "Аватар" выходит. О, он еще не вышел?» — рассказала Фалько.

Также актриса пошутила, что хотела сыграть представительницу инопланетного народа на'ви, но вместо этого ей досталась роль человека.

«Ну, я хотела быть на'ви. Я была воодушевлена — я должна была быть синей и очень высокой... но ничего из этого я не получила. Но мне достался этот экзоскелет, и это было довольно-таки круто. Это все так далеко за рамками того, что я когда-либо делала!» — добавила звезда «Клана Сопрано».

Напомним, премьера фильма «Аватар: Путь воды» состоялась в декабре, он заработал 435 миллионов долларов в прокате за первый уик-энд. Кроме того, картина поборется за награду в категории «Лучший драматический фильм» с «Элвисом» База Лурмана, «Фабельманами» Стивена Спилберга, «Таром» Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.

Вау-аттракцион или трехчасовая пытка? Рецензия на фильм «Аватар: Путь воды»
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