«Аватар: Путь воды» номинирован на премию «Золотой глобус 2023»

Фильм «Аватар: Путь воды» номинирован на кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм». Об этом сообщает Голливудская ассоциация иностранной прессы на своем сайте.
Также в данной номинации представлены такие картины, как «Элвис» База Лурмана, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.
В категорию «Лучший режиссер» вошли Джеймс Кэмерон, Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, Баз Лурман и Стивен Спилберг.
Полный список номинантов на «Золотой глобус 2023» смотрите по ссылке.
Ведущими «Золотого глобуса» станет американский комик Джеррод Кармайкл.
Ранее Джеймс Кэмерон признался, что вдохновлялся «Властелином колец» Питера Джексона при создании сиквелов «Аватара».