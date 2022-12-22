Вау-аттракцион или трехчасовая пытка? Чего ждать от фильма «Аватар: Путь воды»

Сиквел «Аватара», самого кассового фильма всех времен, поклонники ждали долгих 13 лет — релиз неоднократно откладывали. Создатель франшизы Джеймс Кэмерон планировал представить его аудитории в 2014 году, но съемочный процесс затянулся, затем человечество столкнулось с пандемией, и в итоге картина добралась до зрителя намного позже. Шквал отзывов на «Путь воды» обрушился на головы читателей еще до выхода фильма в широкий прокат 16 декабря, что доказывает — за прошедшие десять с лишним лет интерес публики к планете Пандора и ее обитателям не угас.

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Захватывающий аттракцион или трехчасовая пытка?

Фанаты Кэмерона могут вздохнуть с облегчением: рецензии критиков в целом положительные. Например, New York Post отмечает, что долгое ожидание окупилось, а «Путь воды» — величайшая работа режиссера после оригинального «Аватара», трехчасовое кино, которое ни разу не проседает. Издание Empire в свою очередь пишет, что Кэмерон новой работой напоминает: он был и остается кинематографистом, способным заставить зрителя уронить челюсть на пол.

Но есть и рецензенты, которым фильм категорически не понравился. «Кэмерон и Disney потратили предположительно 350−400 миллионов долларов на первый в истории Голливуда блокбастер, снятый по схеме “никаких мыслей, только ощущения”. Зрителям предлагают погрузиться в сгенерированную на компьютере вселенную “Аватара” и понаблюдать за тем, как герои плавают вокруг коралловых рифов, резвятся с плезиозаврами и болтают с китами. Проблема в том, что вселенная эта выглядит аляповато, так что просмотр фильма превращается в пытку — тебя словно топят в бирюзовом цементе», — злословит британская газета The Daily Telegraph.

Заметим, что авторы даже самых позитивных отзывов нередко озвучивают схожую точку зрения: сюжет в «Аватаре 2» прост и вторичен, и новых идей, скажем так, в нем не очень много. Это кино — в первую очередь захватывающий аттракцион или, как выражаются многие англоязычные критики, «экспириенс» — опыт, пережить который, разумеется, нужно в зале с хорошим звуком и большим экраном. Давайте попробуем разобраться, почему этот «экспириенс» кажется аудитории таким захватывающим и как он соотносится с просмотром первого «Аватара».

О чем был первый «Аватар»?

Главным героем оригинального «Аватара» был Джейк Салли (Сэм Уортингтон), земной солдат, участвующий в колонизации богатой ценными ресурсами планеты в звездной системе Альфа Центавра. Джейк парализован, но это не является для него препятствием: исследовать инопланетные джунгли предстоит не ему самому, а дистанционно контролируемому им аватару, искусственно созданному телу, копирующему строение и свойства на’ви — местных жителей Пандоры. Со временем герой понимает, что взгляды пандорийцев ему гораздо ближе, чем убеждения излишне прагматичных и агрессивно настроенных землян.

Как и «Путь воды», оригинальную ленту ругали за вторичность сюжета: историю, изложенную в «Аватаре», сравнивали с «Покахонтас» и «Танцами с волками». Сам Кэмерон, впрочем, не отрицал, что параллели имеются, и даже добавлял, что вдохновлялся также работами Миядзаки (в первую очередь, «Принцессой Мононоке») и «всеми фантастическими книгами, прочитанными в детстве». Так или иначе, многочисленные отсылки и аналогии не помешали Кэмерону изложить в первом «Аватаре» простую, понятную и запоминающуюся историю. Кстати, рецензенты — в том числе и положительно настроенные — отмечают, что сюжет в «Пути воды» стал еще проще: на этот раз речь идет не о погружении в чуждую культуру, а о мести.

Если «Аватар» — это экскурсия в невиданный зоопарк, то «Путь воды» — поездка в океанариум

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Впрочем, многим зрителям главным образом запомнились не столько сюжетные повороты, сколько сама Пандора. Благодаря революционной для 2009 года компьютерной графике выдуманную режиссером планету можно было разглядеть на экране в мельчайших деталях. По официальным данным, на съемки «Аватара» потратили 237 миллионов долларов, и значительная часть этой суммы ушла на CGI. Графика для фильма создавалась двумя различными подразделениями: одно специализировалось на технологиях землян, другое занималось пандорийской флорой и фауной. Работа второго кажется более захватывающей — благодаря вниманию, уделенному растительности и животному миру, просмотр «Аватара» превращается в экскурсию в невиданный зоопарк. И если продолжить аналогию, то «Аватар: Путь воды», как подсказывает подзаголовок, — это поездка в океанариум.

Согласно сюжету сиквела, обстоятельства вынуждают Джейка, его супругу Нейтири (Зои Салдана) и их детей покинуть джунгли и отправиться на морское побережье Пандоры, где клан ныряльщиков предоставляет героям укрытие. Кстати, именно подводные съемки стали одной из причин переноса даты релиза. Дело в том, что обитателей Пандоры Кэмерон оживляет с помощью технологии захвата движений, и для эффективного использования ее под водой понадобились дополнительные разработки.

Неожиданные камбэки и новые герои

Салдана и Уортингтон — не единственные актеры из первого «Аватара», которые остались в продолжении. Стивен Лэнг вновь играет полковника Куоритча, антагониста из оригинального фильма. Поклонники франшизы наверняка помнят, что полковник погиб, но это не беда, ведь Кэмерон снимает фантастику: на этот раз Куоритчу достается собственный аватар. Доктор Грейс Огустин, возглавлявшая программу по разработке аватаров, тоже не дожила до финала первой ленты, тем не менее, сыгравшая ее Сигурни Уивер занята и в «Пути воды».

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Собственно, участие Уивер в проекте — нюанс, который до премьеры сиквела обсуждали активнее других. Во-первых, актриса впервые поработала с Кэмероном еще 30 с лишним лет назад, и результатом их первого сотрудничества стал выдающийся фантастический боевик «Чужой». Во-вторых, сам Кэмерон поддерживал интригу, обещая вернуть Сигурни на Пандору в новом образе. И не обманул! 73-летняя актриса играет... 14-летнюю на’ви-подростка Кири, приемную дочь главных героев Джейка и Нейтири.

Актерский состав второго «Аватара» пополнился и еще одной звездой. Четверть века назад Джеймс Кэмерон уже окунал Кейт Уинслет в воду в «Титанике» и теперь повторил трюк — правда, в несколько иной форме. Персонаж Уинслет — Ронал, пандорийка из клана ныряльщиков. Кейт, как и многим другим участникам съемок, пришлось заняться дайвингом. Как позже рассказывал продюсер фильма Джон Ландау, 47-летняя актриса оказалась выносливей коллег и во время одной из тренировок сумела задержать дыхание на семь минут (побив рекорд Тома Круза)!

Десятилетний труд и баснословный бюджет

Чем бы ни являлся «Аватар: Путь воды» — экспириенсом, аттракционом или инопланетной драмой (картина сейчас претендует на два «Золотых глобуса»), очевидно одно: перед нами — плод скрупулезного труда многих людей, растянувшегося на десятилетие, продукт продуманный, отполированный и крайне высокобюджетный. Как уже отмечалось выше, предполагается, что на съемки потратили от 350 до 400 миллионов долларов, что делает «Путь воды» одним из самых дорогостоящих фильмов всех времен. Бюджет ленты сопоставим разве что с затратами на четвертый выпуск «Пиратов Карибского моря» и некоторые ленты Marvel. Сложность в данном случае в том, что Кэмерон вроде как параллельно снимал материал для второго и третьего «Аватаров», поэтому узнать наверняка, на что и какие суммы были потрачены, довольно сложно. С другой стороны, сам кинематографист говорит, что «Путь воды» окупится только в том случае, если соберет в мировом прокате два миллиарда долларов.

Неужели «Аватар: Путь воды» повторит успех оригинала?

Зои Салдана в фильме «Аватар» | Источник: Legion-Media.ru

Кэмерон, возможно, нервничает, но со стороны кажется, что кассовая судьба фильма сложится вполне удачно. Начнем с того, что первый «Аватар» заработал в прокате 2,9 миллиарда долларов (это вроде как самая успешная в финансовом плане кинокартина всех времен, но на деле все зависит от угла обзора: если сделать поправку на инфляцию, работа Кэмерона переместится на вторую строку, уступив лидирующую позицию «Унесенным ветром»). Лента собрала хорошие отзывы, выдвигалась на девять «Оскаров» и удостоилась трех из них — и за 13 прошедших с премьеры лет не растеряла поклонников. Другими словами, теплое отношение аудитории к оригиналу — отличный фундамент для кассового успеха второго фильма.

Кроме того, «Путь воды» — редкий по нынешним временам голливудский блокбастер, допущенный к китайскому прокату. В последние годы Китай, аудитория которого делала многим американским картинам неплохую кассу, сменил политику. Чтобы дать толчок местной киноиндустрии (и, возможно, ради защиты населения от тлетворного влияния Запада), власти отказываются выпускать на экраны многие англоязычные ленты. В частности, фильмы Marvel не выходят в КНР с 2019 года (последним релизом стал «Человек-паук: Вдали от дома»). Второму «Аватару» повезло (видимо, на чиновников произвел впечатление природозащитный пафос ленты), и это наверняка отразится на сборах.

Сколько еще нас ждет «Аватаров»?

Но не будем забывать, что Кэмерон намеревается выпустить еще три сиквела. Премьеры третьего, четвертого и пятого «Аватаров» запланированы на 2024, 2026 и 2028 годы. Предполагать, что режиссер в продолжениях попробует развернуть историю в каком-то интересном или неожиданном направлении, наверное, не стоит: «Путь воды» показывает, что внимание кинематографиста сконцентрировано на совсем других элементах. Вероятнее всего, раз в пару лет нас будут развлекать все новыми порциями трехчасового захватывающего киноаттракциона. В конце концов, технологии продолжают развиваться, а выдающиеся кассовые сборы обеспечивают создателям фильма доступ к самым передовым достижениям в сфере компьютерной графики.