Пилот Пит Митчелл (Том Круз) по прозвищу Мэверик оставил высокоскоростные полеты и теперь обучает молодых летчиков. Но когда в правительстве назревает идея заменить живых пилотов «умными» дронами, герою приходится вновь вернуться за штурвал.