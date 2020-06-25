Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наверх

Топ Ган: Мэверик

Top Gun: Maverick

2020боевик
Подробнее

Сюжет фильма:

Пилот Пит Митчелл (Том Круз) по прозвищу Мэверик оставил высокоскоростные полеты и теперь обучает молодых летчиков. Но когда в правительстве назревает идея заменить живых пилотов «умными» дронами, герою приходится вновь вернуться за штурвал.

Режиссер
Джозеф Косински
В ролях
Том Круз, Вэл Килмер, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Глен Пауэлл, Джон Хэмм, Эд Харрис, Льюис Пуллман
Страна
США
Премьера
16 июля 2020 (РФ)
25 июня 2020 (Мир)
Подробнее
Трейлеры2
Смотрите еще
Похожие фильмы
69 р.
Лучший стрелок
129 р.
Игры разума
129 р.
Поллок
79 р.
День, когда Земля остановилась
129 р.
Фирма
Дело храбрых
Бульвар спасения
397 р.
Пробуждая мертвецов
79 р.
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
Свой среди чужих, чужой среди своих
79 р.
Крепкий орешек
69 р.
Матрица
69 р.
Начало
229 р.
Мстители
99 р.
Гладиатор
69 р.
Звездные войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов
Белое солнце пустыни
Неуловимые мстители
69 р.
Властелин колец: Две крепости
Новости
56-летний Том Круз на мотоцикле снимается в «Лучшем стрелке 2»
Выход «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом отложили на год
55-летний Том Круз вернулся к прославившей его в молодости роли
Брэд Питт признался, что хотел бросить съемки в фильме «Троя»
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
Безрукова, Горбачева, Карас с сыном на премьере «Звездных войн»
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Брэду Питту — 56: культовые роли любимого актера
Киноитоги 2019 года
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Тейлор Свифт и Идрис Эльба представили нашумевших «Кошек»
Российский фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Третий «Полицейский с Рублевки» будет мюзиклом
Названа лучшая актриса десятилетия
Вайнштейн потребовал помнить о его вкладе в карьеру женщин
Гудков — Джокер, Петров — футболист: киноновости недели
Судзиловская и Голубкина в провокационных образах на съемках
Назван лучший режиссер десятилетия
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США
О жизни Пушкина снимут хип-хоп мюзикл
Хайек поделилась эмоциями от съемок с Джоли
В Голливуде взялись за «Мастера и Маргариту»
Уизерспун с детьми, Терон, Лонгория на премии в Голливуде
Стало известно, кто снимется в перезапуске фильма «Один дома»
Терон, Кидман и Робби представили совместный фильм в Голливуде
70-летняя Мэрил Стрип на съемках мюзикла: первые фото с площадки
Продюсер фильма «Я не Дзюба» не сомневается в участии Дзюбы
Камбербэтч: «Не хотелось снимать заскорузлый исторический фильм»
Светлана Иванова на съемках нового фильма: первые кадры
Ходченкова и Гагарина вместе снимутся в фильме «Летучий корабль»
Смехова с сыном, Гайдулян и другие звезды ТНТ на премьере
СМИ: у «Сумерек» появится приквел про Эдварда Каллена
Шпица, Ургант, внук Миронова: звезды на веб-премии
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Топ Ган: Мэверик (Top Gun: Maverick, 2020): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Топ Ган: Мэверик. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Топ Ган: Мэверик, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь