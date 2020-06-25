Пилот Пит Митчелл (Том Круз) по прозвищу Мэверик оставил высокоскоростные полеты и теперь обучает молодых летчиков. Но когда в правительстве назревает идея заменить живых пилотов «умными» дронами, герою приходится вновь вернуться за штурвал.
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