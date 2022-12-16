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16 декабря 2022, статьяОбзоры

Новые сериалы декабря, которые нельзя пропустить

Лихой вестерн с Харрисоном Фордом, медицинский мистический триллер с Козловским и Исаковой, приквел «Ведьмака» и многое другое. Рассказываем в подробностях про самые любопытные новые сериалы конца года, которые вы могли упустить из виду

«Уиллоу», с 1 декабря

Кадр из сериала «Уиллоу»

Сериал о приключениях фермера и волшебника Уиллоу Юфгуда — неожиданное, но симпатичное продолжение одноименного камерного фэнтези 1988 года с Уорвиком Дэвисом. Смотреть первоисточник необязательно, «Уиллоу» образца 2022 года расскажет необходимую для понимания сюжета предысторию.

Около тридцати лет назад Юфгуд спас девочку, которой было предназначено стать королевой и свергнуть с трона злобную колдунью. Но теперь миру вновь нужен Уиллоу с его уникальными магическими навыками, ведь похищен сын той самой девочки, принц Эйк, а дурные силы вновь хотят вернуться к власти.

«Замерзшие», с 1 декабря

Действие хладнокровного и неторопливого детективного триллера разворачивается в карельском городе Костомукша. В машине находят окоченевший труп обнаженной женщины. Следователь Евгений Рудин (Артем Быстров) узнает в ней свою жену и одержимо идет по следу убийцы — серийного, как вскоре выяснится. У того и прозвище имеется красноречивое – Морозильник. Помогает жесткому и нацеленному на месть Рудину влюбленная в него напарница Маша (Елена Тронина).

6.3
Замерзшие
2022/Россия18+драматриллердетектив
Моя оценка

«Замерзшие» — сериальный дебют казахстанского режиссера Адильхана ЕржановаШтурм», «Голиаф»), привнесшего в новый формат фирменное ощущение абсурда. Проект интересен не только детективной интригой (впрочем, личность маньяка быстро становится известна), но и пронизывающей насквозь атмосферой скандинавского нуара и нетривиальными визуальными решениями.

Быстров, Тронина и Агалакова снимаются в сериале про маньяка

«Три Сосны», со 2 декабря

Симпатичная экранизация книг канадской писательницы Луизы Пенни про инспектора Армана Гамаша в исполнении обаятельного Альфреда Молины.

Ответственный и вдумчивый детектив из Квебека прибывает в деревню Три Пайнс, чтобы расследовать убийство женщины. Трагедия произошла при большом скоплении людей, но свидетелей так и не нашлось, и чуть ли не каждый из здешних жителей может оказаться убийцей. Сериал погружает в уютный провинциальный мир, который пристально и не спеша исследует проницательный инспектор.

«Джордж и Тэмми», с 5 декабря

Биографический сериал, посвященный американским королю и королеве кантри-музыки 1960-1970-х годов Джорджу Джонсу и Тэмми Уайнетт. Их брак был наполнен бешеными страстями и продлился всего шесть лет. А вот творческий союз оказался гораздо крепче и продолжительнее.

Джордж и Тэмми
2022/США18+драмабиографиямузыкальные
Моя оценка

Протяжные сельские баллады, может, и не очень близки российскому зрителю, зато имена исполнителей главных ролей способны привлечь внимание. Тем более, что Майкл Шеннон и Джессика Честейн спелись в прямом и переносном смысле слова. К слову, имя Тэмми для актрисы отныне символизирует успех, ведь драма «Глаза Тэмми Фэй» принесла ей «Оскар» за лучшую женскую роль.

«Литвиненко», с 16 декабря

Четырехсерийная британская криминальная драма с Дэвидом «Доктором Кто» Теннантом в неожиданной роли бывшего агента российских спецслужб Александра Литвиненко (актер, к слову, мастерски воспроизводит русский акцент). Бежавший с семьей в Великобританию Литвиненко был отравлен радиоактивным веществом и умер в больнице.

Сериал представляет собой полицейский процедурал и не забывает уделить время личной трагедии, постигшей семью главного героя. Проект не отличается динамичностью и напряженной интригой, он скорее понравится любителям медленных судебных драм.

«1923», с 19 декабря

Кадр из сериала «1923»

Шоураннер-многостаночник Тейлор Шеридан, только что выпустивший в качестве продюсера «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне, уже представляет новый проект. «1923» — приквел «Йеллоустоуна», хитового вестерна про суровых ковбоев из Монтаны.

По сюжету двум пожилым, но стойким представителям семейства Даттон предстоит преодолеть Великую депрессию и сухой закон (события, как понятно из названия, разворачиваются в 1923 году). И они справятся, иначе и быть не может, ведь Дикий Запад — не для слабаков.

Украшением проекта стали голливудские звезды высочайшего класса: Харрисон Форд и Хелен Миррен. «1923» — второй спин-офф «Йеллоустоуна», в прошлом году вышел сериал «1883».

«13 клиническая», с 22 декабря

Редкое сочетание жанров медицинской драмы и мистического триллера – в российском сериале про необычную больницу, где пациентов избавляют от сверхъестественных недугов. Оказавшийся в этой странной клинике смертельно больной хирург Кирилл Акиньшин (Данила Козловский) сталкивается с демонами и прочей нечистью, а также узнает, что причина его опухоли тоже связана с потусторонними силами.

13 клиническая
2022/Россия18+драмафантастикафэнтезитриллердетективмистика

Каждая серия проекта похожа на детективное расследование: врачам необходимо понять, какой же бес на этот раз терзает их пациента. Помогать саркастичному доктору Акиньшину будут медсестра Аня (Паулина Андреева) и заведующая секретным отделением, строгая Ирина Львовна в исполнении Виктории Исаковой. Поставил «13-ю клиническую» Клим Козинский, работавший над «Вне себя», а сценарий написал соавтор «Вторжения» и «Спутника» Андрей Золотарев.

«Ведьмак: Происхождение», с 25 декабря

Кадр из сериала «Ведьмак: Происхождение»

В ожидании третьего сезона «Ведьмака», где Генри Кавилл в последний раз предстанет в роли седовласого истребителя монстров (потом его заменят Лиамом Хемсвортом), логично обратиться к предыстории.

В «Происхождении» события развиваются 1200 лет назад, когда о Геральте из Ривии никто и слыхом не слыхивал, однако мир уже был полон волшебства и жестокости. Всем заправляли эльфы, но множественность их кланов привела к большому раздору. В итоге решать судьбу мира будут семь воинов, каждый из которых преследует свои цели. Главной звездой приквела стала Мишель ЙеоВсе везде и сразу») в роли благородной эльфийки, мастерски владеющей мечом.

Также смотрите новые сезоны популярных сериалов:

«Беспринципные», 3 сезон — с 1 декабря
«Тайны следствия», 22 сезон — с 5 декабря
«Жуки», 3 сезон — с 5 декабря
«Евгенич», 2 сезон — с 7 декабря
«Страйк», 4 сезон — с 12 декабря
«Вампиры средней полосы», 2 сезон — с 13 декабря
«Джек Райан», 3 сезон — с 22 декабря
«Эмили в Париже», 3 сезон — с 22 декабря
«Алиса в Пограничье», 2 сезон — с 22 декабря

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