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19 ноября 2022, статьяОбзоры

Нельзя пропустить: 12 новых любопытных сериалов ноября

Готический триллер с Викторией Толстогановой, первый сериал с Сильвестром Сталлоне, лихой вестерн с Эмили Блант и неожиданная драма с Анастасией Ивлеевой — рассказываем подробнее о самых заметных сериальных новинках ноября

«Пансион», с 1 ноября

Виктория Толстоганова в сериале «Пансион»

Готический триллер погружает в тревожную и наполненную эротизмом атмосферу закрытого пансиона для благородных девиц, расположенного на одиноком острове в суровом Балтийском море.

Юная Аполлинария (Стася Милославская) сталкивается в девичьем интернате со странностями, которые трудно объяснить. Барышни-воспитанницы одержимы внутренними демонами, строгая наставница (Виктория Толстоганова) явно что-то скрывает и практикует порку в качестве наказания. А единственный мужчина в округе, бородатый садовник Серафим (Дмитрий Чеботарев), словно околдован. Сообразительной и смелой героине предстоит разобраться, что тут, собственно, происходит.

Туман и розы: как снимали мистический сериал с Толстогановой

«Пансион» снял набивший руку на мрачных хоррорах Святослав Подгаевский, режиссер «Невесты», «Русалки» и «Пищеблока».

«Аксентьев», с 1 ноября

Работающие в полиции строгая Катя (Марина Ворожищева) и рохля Кухаренко находят на остановке потерянного молодого человека с мешком на голове (Евгений Серзин). Он почти ничего не помнит, разве что имя — Рома Аксентьев. Зато умеет читать мысли, лишь коснувшись руки.

5.5
Аксентьев
2022/Россия16+детективмистика
Моя оценка

Оперативники начинают использовать необычные способности Аксентьева в расследовании преступлений. Тем более, что срочно нужно найти маньяка по кличке Водяной, жестоко топящего своих жертв в водоемах.

Режиссером захватывающего мистического детектива стал Андрей Либенсон («Агеев»), другие роли исполнили Филипп Янковский и Даниил Воробьев.

«Переговорщик», с 3 ноября

«От создателей сериала "Хрустальный"» — эта фраза практически стала новым брендом, указывающим на то, что в проекте непременно будут напряжение, драматизм и неоднозначный герой, терзаемый призраками прошлого. «Переговорщик», в центре которого бывший сотрудник ФСБ и талантливый психолог Александр Максимов (Кирилл Пирогов), — именно такой. Когда-то Максимов лучше всех убалтывал террористов, но после гибели дочери отошел от дел и стал принимать звонки в службе психологической помощи. Но навыки никуда не делись, и, случайно оказавшись в банке во время ограбления, он снова помогает разрулить ситуацию...

7.8
Переговорщик
2022/Россия18+драмадетектив
Моя оценка

«Суперпозиция», с 10 ноября

Главный герой российского фантастического сериала — талантливый студент-физик Леша (Павел Табаков), по стечению обстоятельств узнавший о существовании Мультивселенной. Его мать (Марина Зудина) умерла от тяжелой болезни, отец — выдающийся преподаватель и ученый (Константин Лавроненко) — внезапно исчез (буквально растворился в воздухе) после нападения на него вооруженных людей. Леша отправляется на поиски родителя, раз за разом исследуя новые, но так похожие друг на друга параллельные миры. 

6.5
Суперпозиция
2022/Россия16+фантастикабоевикприключения
Моя оценка

«Англичанка», с 11 ноября

События захватывающего нео-вестерна разворачиваются в Вайоминге в конце XIX века. Британская леди Корнелия Локк (Эмили Блант) прибывает в Америку, чтобы отомстить за смерть сына, и оказывается в гуще опасных событий. Вместе с коренным американцем Илаем Уиппом она отправляется в путешествие, где опасности поджидают на каждом шагу.

Кадр из сериала «Англичанка»

В шести эпизодах раскрывается суровый и жестокий мир Дикого Запада, где человеческая жизнь ценится дешевле куска земли. Кстати, химия, возникшая между главными персонажами, едва ли не увлекательнее всех этих приключений.

Написал и поставил «Англичанку» Хьюго Блик, автор «Благородной женщины».

«Король Талсы», с 13 ноября

Криминальная драма одного из самых успешных сериальных режиссеров и продюсеров последних лет Тейлора Шеридана, с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

В свои 76 лет Сталлоне впервые входит на территорию сериалов и сразу с сочной, выигрышной ролью. Персонаж Слая — мафиози Дуайт, вышедший на свободу после 25-летнего тюремного заключения. Вместо теплого местечка в Нью-Йорке босс предлагает ему выстроить с нуля преступную сеть в далекой Талсе. Что ж, старый конь борозды не испортит, Дуайт отправляется в унылый городок и всеми силами старается там закрепиться. 

«Черная весна», с 16 ноября

Юные мечтатели и романтики из приморского города организуют тайный дуэльный клуб, чтобы иметь возможность восстанавливать справедливость «красиво и честно». Для дерзкого Мела (Глеб Калюжный) образцом для подражания служит, ни много, ни мало, солнце русской поэзии. И сам Мел готов стреляться на старинных мушкетах за честь любимой девчонки так же, как Пушкин с Дантесом.

Помимо отчаянного драйва молодости и красивого холодного моря, в «Черной весне» нашлось место погрязшим в криминале бизнесменам (Николай Фоменко и Сергей Гилев) и ушлому режиссеру-соблазнителю (Артем Ткаченко).

«С нуля», с 17 ноября

Гламурно-детективая драма во всей красе показывает мир клубных тусовок золотых и свободных 2000-х. Именно туда мечтали попасть приехавшие покорять столицу двоюродные сестры Наташа и Лена. Судьба их потрепала и развела, но спустя 13 лет они встретились вновь. Однако дружба не разгорелась с новой силой, ведь Лена подозревает Наташу в убийстве собственного отца и вынашивает план мести.

4.0
С нуля
2022/Россия18+драма
Моя оценка

«С нуля» — сериальный дебют известного театрального режиссера Василия Бархатова, прославившегося оперными постановками на сцене Мариинки.

«Флейшман в беде», с 17 ноября

Рэйчел (Клэр Дэйнс) бросила доктора Тоби Флейшмана (Джесси Айзенберг) с двумя детьми после 15-ти лет совместной жизни и исчезла. Нью-йоркский интеллектуал пытается справиться со своими чувствами, с детьми-подростками и внезапно образовавшейся свободой. Получается с переменным успехом.

Распад брака показывается объемно, напоминая то «Брачную историю», то «Исчезнувшую» и не уступая им в драматизме. И тут ничего удивительного, ведь в основе сериала лежит блестящий роман американской журналистки Тэффи Бродессер-Акнер, который, к слову, можно найти на русском языке.

«1899», с 17 ноября

Мрачная детективная драма от создателей немецкого сериала-хита «Тьма» (Баран бо Одар и Янтье Фризе), который называют «„Твин Пиксом“ нашего времени». События разворачиваются, как несложно догадаться, в 1899 году. Набитое эмигрантами судно, пересекающее Атлантику, натыкается в открытом море на пропавший несколько месяцев назад корабль. Но пассажиров нет, они исчезли.

Сложный сюжет замешан на тайнах прошлого и настоящего, густом саспенсе и живописных океанских видах. Актерский ансамбль большой и разнообразный, причем в центре каждого эпизода оказывается новый герой. Но все они, в лучших традициях «Тьмы», будут связаны воедино.

«Монастырь», с 19 ноября

Кадр из сериала «Монастырь»

Тусовщица Мария развлекалась и наслаждалась благами роскошной жизни до тех пор, пока не оказалась в очень и очень опасном положении. Чтобы спастись, Маша скрылась в российской глубинке и стала монахиней. Но перевернется ли что-то в душе гламурной девицы во время пребывания в монастыре, неизвестно.

Снял сериал режиссер фильма «Скажи ей» Александр Молочников. Главную роль исполнила Анастасия Ивлеева, что для многих стало большой неожиданностью. Непрофессиональную актрису поддерживает мощный ансамбль в лице Филиппа Янковского, Марии Мироновой, Натальи Кудряшовой, Марка Эйдельштейна и Артура Смольянинова.

Ивлеева представила сериал, где впервые снялась в главной роли

«Уэнсдэй», с 23 ноября

Тим Бертон посвятил спин-офф «Семейки Аддамс» юной представительнице эксцентричной семьи. У Уэнсдэй Аддамс как типичные для подростка проблемы (адаптация в новой школе, переживание взросления), так и неординарные — например, управление экстрасенсорными способностями и попытка остановить серию убийств. Иронический детектив даже судя по трейлерам отличается фирменной бертоновской стильно-мрачной атмосферой.

В роли Уэнсдэй Аддамс снялась Дженна Ортега, Гомеса и Мортишу сыграли Луис Гусман и Кэтрин Зета-Джонс соответственно. Среди других интересных актерских появлений — Гвендолин Кристи в роли школьной директрисы и Кристина Риччи (Уэнсдэй из фильмов 90-х) в эпизодической секретной роли.

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