Ивлеева представила сериал, где впервые снялась в главной роли

28 фотографий 28 фотографий 28 фотографий Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой в главной роли. Для звезды телешоу и соцсетей работа стала дебютом в драматическом жанре.

«Когда мне предложили сниматься в “Монастыре”, сначала я сомневалась и не знала, стоит ли соглашаться, — признается Ивлеева. — Иногда в жизни выпадает шанс, и ты либо воспользуешься им, либо нет. Я решила воспользоваться. Уже в финале съемок я поняла, что получила колоссальный опыт, а сериал разделил мою жизнь на “до” и “после”».

На красной дорожке она появилась вместе с коллегами по съемкам — Филиппом Янковским, Марком Эйдельштейном, Светланой Ивановой, Натальей Кудряшовой — и шоураннером Александрой Ремизовой.

По сюжету, героиня Ивлеевой — обаятельная тусовщица Мария, которая живет за чужой счет. Однажды в Арабских Эмиратах она отправляется на вечеринку вместе с женой миллиардера, но что-то идет не так, и Марию начинают преследовать опасные люди. Ей грозит тюрьма, все счета заблокированы. Она бежит обратно в Россию, но и здесь она не в безопасности. И девушка решает укрыться в стенах монастыря.