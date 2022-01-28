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28 января 2022, статьяОбзоры

22 сериала, продолжений которых все очень ждут в 2022-м

После затишья, связанного с тяготами пандемии, нас ждет насыщенный год: долгожданные возвращения, неожиданные финалы и зубодробительные повороты успевших полюбиться сериалов. С нашим подробным гайдом вы их точно не пропустите
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«Озарк», финальный 4 сезон, с 22 января

Первая часть четвертого и заключительного сезона криминальной драмы уже стартовала, дата премьеры второй пока не объявлена, но до конца года оставшиеся семь эпизодов обещают показать. Симпатичным преступникам Марти (Джейсон Бейтман) и Венди (Лора Линни) удалось с горем пополам выжить, но не факт, что их дни в дальнейшем будут безмятежными. В затылок им дышат наркомафия и ФБР, но хитроумный финконсультант наверняка найдет еще один способ отмыть деньги и, наконец, вернуться к спокойной жизни.

Далее: «Дом с прислугой»
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«Дом с прислугой», 3 сезон, с 22 января

В готическом доме четы Тернеров по-прежнему полно странностей, ужасной красоты и невероятно эстетского ужаса. За искусство выращивать саспенс из бытовых сюжетов в ответе М. Найт Шьямалан и его команда. Режиссер уже объявил о продлении шоу на четвертый сезон, так что в финале третьего ждем какого-нибудь умопомрачительного клиффхэнгера.

Далее: «Миллиарды»
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«Миллиарды», 6 сезон, с 24 января

Шестой сезон «Миллиардов» может разочаровать поклонников, ведь в нем не будет алчного и харизматичного дельца Бобби Аксельрода. У Дэмиана Льюиса, главной звезды шоу, завершился контракт, и дальше сниматься он не будет. Эстафета переходит Кори Столлу, персонаж которого будет столь же одержимо бороться за власть. К счастью, никуда не исчезнет второй главный герой — федеральный прокурор Чак Роадс в исполнении Пола Джаматти.

Далее: «Сквозь снег»
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«Сквозь снег», 3 сезон, с 25 января

В заснеженном постапокалиптическом триллере поезд-уроборос по-прежнему мчит по ледяным просторам. Но в третьем сезоне обнаружится, что на Земле еще сохранились теплые места, где возможна жизнь. Сериал «Сквозь снег» создан на основе одноименной полнометражной картины Пона Джун-хо, прославившегося «Паразитами», но сериал уже не копирует события фильма, а, как и поезд, идет по своему пути.

Далее: «Засланец из космоса»
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«Засланец из космоса», 2 сезон, с 27 января

Весь первый сезон инопланетянин, поселившийся в теле доктора Гарри Вендершпигля (Алан Тьюдик), строил планы по уничтожению людей, но вынужден был, скорее, им помогать. То, как пришелец, не знакомый с человеческими правилами и лишенный эмпатии, осваивается в крохотном приветливом городке, оказалось комфортным и забавным зрелищем. Во втором сезоне история продолжится, и героя ждет встреча со своими собратьями.

Далее: «Космические силы»
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«Космические силы», 2 сезон, с 3 февраля

Второй сезон уморительных «Космических сил» со Стивом Кареллом и Алексеем Воробьевым начинается 18 февраля. Шоу полюбили за абсурд космического уровня и юмор в стиле «Офиса» (недаром в шоураннерах Грег Дэниелс).

Далее: «Тед Лассо»
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«Тед Лассо», 3 сезон, с 14 февраля

Самый позитивный футбольный тренер Тед Лассо (Джейсон Судейкис) и его очаровательные усы возвращаются в третьем сезоне полюбившейся зрителям комедии в День всех влюбленных. В двенадцати предстоящих эпизодах увидим старых знакомых: владелицу клуба «Ричмонд» (Ханна Уэддингхэм), сурового футболиста с идеальной щетиной Роя Кента (Бретт Голдстин) и его возлюбленную (Джуно Темпл).

Далее: «Удивительная миссис Мейзел»
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«Удивительная миссис Мейзел», 4 сезон, с 19 февраля

Пережив пандемийный застой, ретро-комедия про очаровательную тараторку Мириам откроет четвертый сезон двумя новыми эпизодами сразу и далее будет выходить щедрыми порциями — по две серии. Возмутительный стендап, изумительные наряды, а также неповторимые Рэйчел Броснахэн и Алекс Борштейн на своих местах.

Далее: «Ходячие мертвецы»
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«Ходячие мертвецы», финальный 11 сезон, с 21 февраля

Кончается эпоха — эпический зомби-хоррор неотвратимо движется к финалу. Одиннадцатый заключительный сезон из-за пандемии разделили на две части, показ первой завершился в октябре 2021 года, а вторая начнется в феврале 2022-го. Но повода для мировой грусти нет, ведь набирают обороты спин-оффы «Бойтесь ходячих мертвецов» и «Ходячие мертвецы: Мир за пределами».

Далее: «Чужестранка»
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«Чужестранка», 6 сезон, с 7 марта

Романтическая сага о путешествиях во времени возвращается после двухлетнего перерыва. Возлюбленные Клэр (Катрина Балф) и Джейми (Сэм Хьюэн) будут пытаться устроить свою судьбу во время войны за независимость в США. 

Далее: «Бриджертоны»
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«Бриджертоны», 2 сезон, с 26 марта

Вопиюще-ироничная и предельно романтичная драма из жизни английских аристократов возвращается на экраны весной. На этот раз в центре внимания другая пара влюбленных: Энтони Бриджертон (Джонатан Бейли) затевает выгодную женитьбу, но его планы разобьет вдребезги решительная и прекрасная Кейт (Симона Эшли).

Далее: «Очень странные дела»
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«Очень странные дела», 4 сезон, с 16 апреля

Мистическо-ностальгический хит Netflix возвращается с четвертым сезоном, почти через три года после премьеры третьего. Герои повзрослели и отправились в старшую школу. Среди самых ожидаемых моментов — воскрешение шерифа Хоппера (Дэвид Харбор) и восстановление сил у Одиннадцатой (Милли Бобби Браун). По заверениям актеров, сезон будет самым страшным и мрачным из всех.

Далее: «Пацаны»
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«Пацаны», 3 сезон, с 4 июня

Премьера третьего сезона «Пацанов», супергероики, пародирующей супергероику, назначена на лето 2022. Шоураннер Эрик Крипке обещает, что сезон будет самым провокационным и взрывным. А еще к актерскому составу присоединится звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс, который сыграет супергероя Солдатика, пародию на Капитана Америку.

Далее: «Мандалорец»
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«Мандалорец», 3 сезон

Педро Паскаль вернется к роли Мэндо, и это, пожалуй, все, что наверняка известно о третьем сезоне. И ждать его еще прилично, премьера запланирована только на конец 2022 года. А пока время скрасит спин-офф «Мандалорца» — сериал «Книга Бобы Фетта».

Далее: «Корона»
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«Корона», 5 сезон

Обласканная критиками и любимая зрителями «Корона» возвращается с новыми сериями. В пятом сезоне нас ожидает смена актеров, играющих главных персонажей: Элизабет Дебики перенимает эстафету роли принцессы Дианы у Эммы Корин, на месте принца Чарльза окажется Доминик Уэст. А в образе Елизаветы II предстанет Имелда Стонтон, которая сыграла противную Долорес Амбридж, самого раздражающего персонажа из киновселенной о Гарри Поттере.

Далее: «Острые козырьки»
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«Острые козырьки», финальный 6 сезон

Шестой сезон изобретательной криминальной драмы о банде Шелби, которая хозяйничает в Бирмингеме начала прошлого века, может стать последним. Но как бы не горько было расставаться с дерзким Томми Шелби (Киллиан Мерфи), в будущем брезжит утешение: планируется полнометражный фильм с полюбившимися героями.

Далее: «Убивая Еву»
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«Убивая Еву», финальный 4 сезон

В течение трех сезонов мы наблюдали за темпераментной игрой в кошки-мышки офицера разведки Евы Поластри (Сандра О) и очаровательной психопатки Вилланель (Джоди Комер). Четвертый финальный сезон поставит точку в этих интригующих отношениях.

Далее: «Мир дикого запада»
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«Мир дикого запада», 4 сезон

Сложно представить, в каком направлении пойдет четвертый сезон шоу про андроидов, считающих себя людьми. Шоураннер Лиза Джой обещает появление новых увлекательных миров. А в ожидании неплохо бы освежить события остросюжетного, но запутанного предыдущего сезона, в котором одну из копий Долорес (Эван Рэйчел Вуд) зовут Шалорес (Тесса Томпсон).

Далее: «Лучше звоните Солу»
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«Лучше звоните Солу», финальный 6 сезон

Боб Оденкерк возвращается к роли адвоката-прохиндея в шестом сезоне авантюрно-криминальной драмы, спин-оффа «Во все тяжкие». И на этом передряги Сола Гудмана завершатся, нас ждет прощание с героем и сериалом.

Далее: «Матрешка»
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«Матрешка», 2 сезон

Сериал 2019 года с Наташей Лионн, попавшей в «день сурка», продлили на второй сезон. И у него, по словам актера Чарли Барнетта, будет совершенно другая атмосфера. Хлоя Севиньи, которая во флешбэках играет мать главной героини, намекнула даже на путешествия во времени.

Далее: «Тень и кость»
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«Тень и кость», 2 сезон

Экранизация царьпанк-цикла Ли Бардуго заходит на второй сезон. Съемки сериала уже стартовали, и остается только замирать в ожидании встречи с отважной чародейкой Алиной Старков (Джесси Мей Ли) и хитрющим красавцем-генералом Кириганом (Бен Барнс). Кстати, к актерскому составу присоединился Льюис Тан из «Мортал Комбат».

Далее: «Благие знамения»
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«Благие знамения», 2 сезон

В неожиданно продленном, к большой радости поклонников, на второй сезон фэнтези-сериале фигурирует все та же сладкая парочка, демон Кроули (Дэвид Теннант) и ангел Азирафель (Майкл Шин). После предотвращения апокалипсиса в первом сезоне они будут прожигать дни в Сохо и острить до тех пор, пока не познакомятся с еще одним ангелом… Продюсер и шоураннер второго сезона — Нил Гейман.

Далее: «Озарк»
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