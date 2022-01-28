22 сериала, продолжений которых все очень ждут в 2022-м

Первая часть четвертого и заключительного сезона криминальной драмы уже стартовала, дата премьеры второй пока не объявлена, но до конца года оставшиеся семь эпизодов обещают показать. Симпатичным преступникам Марти (Джейсон Бейтман) и Венди (Лора Линни) удалось с горем пополам выжить, но не факт, что их дни в дальнейшем будут безмятежными. В затылок им дышат наркомафия и ФБР, но хитроумный финконсультант наверняка найдет еще один способ отмыть деньги и, наконец, вернуться к спокойной жизни.