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19 января 2021, Кино Mail.ruновость

Автор «Острых козырьков» объявил об окончании сериала

Съемки последнего сезона популярной криминальной драмы уже стартовали

Создатели популярного британского сериала «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи в главной роли объявили о старте съемок шестого сезона. Он станет для криминальной драмы последним, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на сценариста сериала Стивена Найта.

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Найт отметил:

«Козырьки» вернулись — и эффектно! <…> Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех — и нашим прекрасным фанатам он понравится.

Автор сериала добавил, что производство финальных эпизодов было отложено ранее из-за пандемии коронавируса. Как подчеркнул сценарист, хотя шоу заканчивается, в будущем история клана Шелби продолжится «в другой форме». Вероятно, создатели планируют снять полнометажный сиквел шоу, о планах на выпуск которого Найт рассказывал прессе еще в 2018 году.

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Это подтвердила и продюсер Кэрин Мэндабах: «[Новый] сценарий Стива восхитителен. Он знаменует окончание эпичной истории, которая приковывала к себе зрителей с 2013 года. Но мир „Острых козырьков“ однозначно продолжит жить дальше».

«Острые козырьки» рассказывают о преступном клане Шелби и жизни в Бирмингеме в 1920-х годах. Сериал выходит с 2013 года. В нем снимаются Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Аня Тейлор-Джой.

7.5
Острые козырьки
2013/Великобритания16+драмакриминалисторический
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299 р.
Острые козырьки
Аня Тейлор-Джой
Anya Taylor-Joy
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