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15 января 2022, статьяОбзоры

Нельзя пропустить: 10 новых сериалов января онлайн

2022 год только стартовал, а уже радует пачкой бодрых премьер — самые заметные сериалы, вышедшие в первые две недели января, в нашем обзоре

«Почка»

7.4
Почка
2022/Россия16+драмакомедия
Моя оценка

Наступивший 2022 год открыл не только реюнион звезд «Гарри Поттера», но и любопытный проект Kion с Любовью Аксеновой в главной роли.

Актриса предстает в образе хамоватой чиновницы Натальи — инспектора пожарной службы, привыкшей благодаря выгодному служебному положению получать все, что хочется. Вот только здоровье подкачало — девушке срочно нужна донорская почка, обеспечить которой ее могут лишь кровные родственники. С последними у Натальи отношения не очень, поэтому операция по поиску органа превращается в настоящую авантюру. Но то, что начитается как ироничная и местами криминальная комедия, уходящая то в абсурд, то в фарс, становится щемящей драмой. 

Помимо выдающейся работы самой Аксеновой, стоит отметить актерские выходы Дмитрия Лысенкова, Ирины РозановойНиколая Фоменко и Сергея Двойникова.

«Предпоследняя инстанция»

Еще одна свежая отечественная премьера, вновь с Ириной Розановой в кадре. В «Предпоследней инстанции» актриса составила неожиданный дуэт с Павлом Прилучным — их герои работают в Управлении по распределению душ, разбирая спорные случаи: за 24 часа до смерти человека им нужно решить, куда тот попадет — в Ад или Рай. При этом у парочки имеются личные интересы: первый пытается подзаработать на продаже мест в Раю, вторая — вернуть собственного мужа из Ада.

7.5
Предпоследняя инстанция
2022/Россия16+фэнтезикомедия
Моя оценка

«Турист»

В первый день 2022 года скромно вышел симпатичный детективный триллер со звездой «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнаном в главной роли, и несправедливо остался незамеченным. Здесь всего шесть серий и одна большая и запутанная интрига — сюжетный пазл, который зрителям предстоит собирать по частицам вместе с героями от эпизода к эпизоду.

По трассе в безлюдной австралийской глуши едет ирландский турист. Неожиданно его легковушку таранит огромный грузовик-цистерна. Турист приходит в себя в больнице: его травмы незначительны, но он не может вспомнить ничего из своей жизни — даже имя. 

Турист
2022/США, Австралия, Великобритания18+драматриллердетектив
Моя оценка

«Вокруг света за 80 дней»

Формально премьера новой экранизации знаменитого приключенческого романа Жюля Верна состоялась еще в декабре 2021-го, однако в России его широкий показ «Первый канал» начал с января.

Сюжет придерживается первоисточника: флегматичный авантюрист и искатель приключений Филеас Фогг (его играет прославленный шотландец Дэвид Теннант) заключает пари, согласно которому ему предстоит объехать весь свет вокруг всего за 80 дней.

В компании приятеля Паспарту и журналистки Эбигейл Фикс герой отправляется в самое отчаянное путешествие в своей жизни. Чтобы поспеть вовремя и не проиграть спор, Фоггу приходится использовать разные причудливые приспособления, а также мобилизовать свои лучшие качества — изобретательность, находчивость и смекалку. 

5.2
Вокруг света за 80 дней
2021/Германия, Италия, Франция12+комедияприключения
Моя оценка

«Сергий против нечисти»

Если вы смотрели наделавший в свое время шума сериал ТНТ «Сладкая жизнь», то наверняка помните яркую парочку любовников Вадима и Леру. Исполнившие их роли Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко спустя несколько лет вновь сошлись на экране — с былой «химией», но совсем в других, неожиданных образах. Первый играет отстраненного от церкви священнослужителя, вторая — его помощницу в борьбе с нечистой силой. В качестве последней выступают, в том числе, герои русского фольклора вроде Кощея и Баюна.

Удастся ли новому фэнтези-эксперименту отечественного производства составить конкуренцию прошлогоднему хиту «Вампиры средней полосы», пока непонятно, но как минимум полетом фантазии и некоторой смелостью авторов и продюсеров «Сергий» уже заслуживает зрительского внимания.

Сергий против нечисти
2022/Россия16+фэнтезикомедиябоевикужасымистика
Моя оценка

«Бесит»

15-минутые комедийные зарисовки на злободневные темы (в диапазоне от высмеивания тик-токеров и современных родителей, выступающих скорее коучами по отношению к своим детям, до высказываний о домашнем насилии) разыгрывают для нового проекта платформы Premier десятки узнаваемых артистов разного калибра: тут и Нонна Гришаева, и Александра Бортич, и Максим Лагашкин, и модный нынче Глеб Калюжный.

Эмоции от просмотра каждому зрителю обеспечены индивидуальные — кому-то будет смешно, кому-то страшно, а кого-то просто взбесит, — в зависимости от того, насколько сильным триггером для вас является озвученная в каждом эпизоде тема.

7.2
Бесит
2022/Россия16+комедия
Моя оценка

«Хорошая Сэм»

Классическая американская медицинская драма с примесью семейной.

Кардиохирург Саманта «Сэм» Гриффит работает в больнице под присмотром отца-босса. Когда тот впадает в кому после несчастного случая, Сэм занимает его место и становится заведующей хирургией. Героиня неплохо осваивается на руководящей должности и активно внедряет новые методы работы, но вскоре Гриффит-старший приходит в сознание и изъявляет желание вернуться к практике. Разгорается профессиональный конфликт, который осложняется напряженной родственной связью героев.

В роли токсичного отца — Джейсон Айзекс, он же Люциус Малфой из поттерианы.

Хорошая Сэм
2022/СШАдрама
Моя оценка

«Мне плевать, кто вы»

В новом комедийном сериале ТНТ звезда Happy End Денис Власенко возвращается к амплуа застенчивого скромника. Его герой, закомплексованный молодой человек Женя, пытается избавиться от гиперопеки назойливой матери и жить самостоятельно, в связи с чем переезжает в одну из комнат квартиры, сдающейся посуточно всем желающим. Теперь практически ежедневно Женю ждет марафон по социализации — парню предстоит учиться общению с совершенно разными людьми и познавать взрослую жизнь во всех ее неожиданных проявлениях.

4.6
Мне плевать, кто вы
2022/Россиядрамакомедия
Моя оценка

«Семейка»

Доктор Купитман из «Интернов» (Вадим Демчог) становится семейным психологом для супружеской пары в комедийном ситкоме СТС.

Сергей и Надежда Нестеровы (Борис Дергачев и Ольга Дибцева) женаты уже 17 лет и оба болезненно переживают кризис среднего возраста. За прошедшие годы у супругов накопилось много разногласий и претензий друг к другу. Вдобавок к этому героям приходится справляться с постоянными манипуляциями бабушки Тамары, подростковыми проблемами дочерей Кати и Василисы и гиперактивностью сына Миши. В общем, все как у людей. Без помощи и советов мудрого психолога не обойтись.

Семейка
2022/Россия16+мелодрамакомедия
Моя оценка

«Миротворец»

Самый ожидаемый поклонниками комиксов и нарядных блокбастеров сериал сезона. Сольный проект об одном из участников прошлогоднего «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна, над созданием которого также работал сам Ганн. В роли здоровяка-Миротворца, борющегося за мир во всем мире в основном с помощью жестокого насилия и убийств, — бывший рестлер Джон Сина. Все уже знакомые зрителям атрибуты его образа — белые штаны, шлем странной формы, белоголовый орлан и печальная гримаса — на месте. А в качестве приятных бонусов много ностальгической музыки из 80-х и Роберт Патрик, он же «жидкий Терминатор», в роли отца главного героя.

Миротворец
2022/США16+комедиябоевик
Моя оценка

Также стартовали новые сезоны сериалов:

«Эйфория», 2 сезон

«Триггер», 2 сезон

«Ищейка», 6 сезон

«Праведные Джемстоуны», 2 сезон

«Супермен и Лоис», 2 сезон

«После жизни», 3 сезон

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