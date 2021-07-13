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13 июля 2021, фоторепортажСъемки

Прилучный и Розанова снимаются вместе: первые фото

Актеры исполняют главные роли в сериале «Предпоследняя инстанция»
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В Москве стартовали съемки десятисерийной фэнтези-комедии «Предпоследняя инстанция».  Режиссером проекта, который будет доступен эксклюзивно на платформе Okko, стала Ольга Акатьева, а главные роли исполняют Ирина Розанова и Павел Прилучный.

Главные герои сериала — Максим (Прилучный) и Валентина (Розанова) — на первый взгляд самые обычные люди, однако у них обоих весьма необычные работодатели. Они работают в Управлении по распределению душ (УПРД) в отделе разбора пограничных случаев и за 24 часа до смерти человека должны определить, куда тот попадет — в ад или рай. Обоим рай гарантирован по трудовому договору, поэтому Максим пытается подзаработать, продавая места в рай олигархам, а Валентина мечтает вернуть из ада своего мужа.

Это был трудный год, поэтому захотелось сняться в комедии. Немного взбодриться и порадоваться жизни. Тем более в окружении прекрасных Ирины Розановой и Даши Мельниковой.
Павел Прилучный

Розанова, в свою очередь, шутит по поводу совместной работы с Прилучным на площадке: «Скоро мне стукнет 60, и я начала готовиться заранее. Выбираю партнёров помоложе и посимпатичнее. Вот Паша Прилучный идеально подходит».

В сериале также снимаются Федор Добронравов, Николай Фоменко, Василий Кортуков, Иван Добронравов, Евгений Романцов, Яна Кошкина, Елизавета Моряк, Екатерина Васильева, Валерий Афанасьев, Сергей Епишев и многие другие.

Съемки продлятся до конца лета в Москве и Подмосковье. Дата выхода сериала «Предпоследняя инстанция» пока не называется.

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