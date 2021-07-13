Прилучный и Розанова снимаются вместе: первые фото

Главные герои сериала — Максим (Прилучный) и Валентина (Розанова) — на первый взгляд самые обычные люди, однако у них обоих весьма необычные работодатели. Они работают в Управлении по распределению душ (УПРД) в отделе разбора пограничных случаев и за 24 часа до смерти человека должны определить, куда тот попадет — в ад или рай. Обоим рай гарантирован по трудовому договору, поэтому Максим пытается подзаработать, продавая места в рай олигархам, а Валентина мечтает вернуть из ада своего мужа.