Прилучный и Розанова снимаются вместе: первые фото

В Москве стартовали съемки десятисерийной фэнтези-комедии «Предпоследняя инстанция». Режиссером проекта, который будет доступен эксклюзивно на платформе Okko, стала Ольга Акатьева, а главные роли исполняют Ирина Розанова и Павел Прилучный.
Главные герои сериала — Максим (Прилучный) и Валентина (Розанова) — на первый взгляд самые обычные люди, однако у них обоих весьма необычные работодатели. Они работают в Управлении по распределению душ (УПРД) в отделе разбора пограничных случаев и за 24 часа до смерти человека должны определить, куда тот попадет — в ад или рай. Обоим рай гарантирован по трудовому договору, поэтому Максим пытается подзаработать, продавая места в рай олигархам, а Валентина мечтает вернуть из ада своего мужа.
Это был трудный год, поэтому захотелось сняться в комедии. Немного взбодриться и порадоваться жизни. Тем более в окружении прекрасных Ирины Розановой и Даши Мельниковой.
Розанова, в свою очередь, шутит по поводу совместной работы с Прилучным на площадке: «Скоро мне стукнет 60, и я начала готовиться заранее. Выбираю партнёров помоложе и посимпатичнее. Вот Паша Прилучный идеально подходит».
В сериале также снимаются Федор Добронравов, Николай Фоменко, Василий Кортуков, Иван Добронравов, Евгений Романцов, Яна Кошкина, Елизавета Моряк, Екатерина Васильева, Валерий Афанасьев, Сергей Епишев и многие другие.
Съемки продлятся до конца лета в Москве и Подмосковье. Дата выхода сериала «Предпоследняя инстанция» пока не называется.