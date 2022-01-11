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11 января 2022, статьяЮбилеи

Хабенский отметит 50-летний юбилей на сцене МХТ

Актер принимает поздравления от коллег по киносъемкам, театральной сцене и благотворительной деятельности
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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Народный артист РФ, художественный руководитель Московского Художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова Константин Хабенский, которому исполняется 50 лет, отметит юбилей на сцене МХТ — он сыграет главную роль в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», сообщили ТАСС в театре.

Спектакль, премьера которого состоялась 16 октября 2021 года, поставил режиссер Виктор Крамер по собственной пьесе, написанной при участии Хабенского. Ее фантастический сюжет основывается на реальных событиях из жизни барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, рассказах Рудольфа Эриха Распе и других авторов, посвящавших свои произведения приключениям барона из Боденвердера.

Еще перед Новым годом, в преддверии юбилея, Хабенский обратился к зрителям с новогодними пожеланиями, отметив поразительные изменения, происходящие с человеком на новом жизненном этапе. «Дорогие друзья, поразительные метаморфозы происходят с человеком на новом этапе его жизни. Мы подошли к новому рубежу — 2022 год. Я поздравляю всех с наступающим и желаю, чтобы в новом году сады радости цвели в наших и ваших душах», — заявил худрук. Видео размещено на сайте театра.

Поздравления от коллег

Мастером, вдохновением и примером для подражания назвали артиста его коллеги. «Константина Юрьевича я знаю давно, еще со времен его работы в “Сатириконе”, где я вырос, был совсем юным и не мечтал даже тогда еще о карьере артиста. Я очень рад, что мы уже не в одном фильме работали вместе. Константин Юрьевич для меня — пример для подражания. Я смотрю на его работу и понимаю, что мне всегда есть к чему стремиться», — сказал ТАСС заслуженный артист РФ Виктор Добронравов.

Большим профессионалом назвал Хабенского актер Иван Янковский, снявшийся вместе с Хабенским в фильме «Чемпион мира», премьера которого состоялась в декабре минувшего года в Москве. «Константин Юрьевич — большой подарок для партнера. Он умеет мгновенно разрядить обстановку, правильно пошутить, рассказать историю в нужный момент. Он большой профессионал, у которого на площадке можно вечно что-то подсматривать, завидовать его свободе, его владению актерской профессией. Я знаю Константина Юрьевича с малых лет, очень люблю его как актера со времен ранних спектаклей. Я всегда за ним следил и им вдохновлялся, поэтому для меня работа с ним — это праздник. Я учусь у него как у большого мастера», — поделился с ТАСС Янковский.

Поздравления худруку в день юбилея намерена адресовать старейшая актриса МХТ, народная артистка РСФСР Нина Гуляева, которой в апреле прошлого года исполнилось 90 лет. В разговоре с корреспондентом ТАСС она отметила, что 50 лет — это очень серьезная дата. «Это хорошая дата, серьезная. Я обязательно его поздравлю, просто позвоню», — сказала собеседница агентства, добавив, что сама будет в театре после 13 января, где начнет репетировать новый спектакль.

Актер — благотворитель

Хабенский — лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. В 2008 году он стал соучредителем «Благотворительного фонда Константина Хабенского», оказывающего помощь детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. С 2010 года артист содействует открытию в российских городах детских студий творческого развития, работающих при его благотворительном фонде.

В фонде также поздравили Хабенского с юбилеем, отметив его инициативность и готовность поддержать предложения сотрудников. «С Днем рождения, дорогой Константин Юрьевич (именно так мы называем его в фонде)! Конечно, все главные и теплые слова мы скажем ему лично. А пока просто хотим отметить, что иметь такого босса, как он, — большая удача. Он прекрасно понимает, какая большая ответственность лежит на человеке, чьим именем назван фонд. И он смело берет ее на себя, инициирует новые проекты и с радостью разделяет наши инициативы. Все сотрудники фонда с гордостью произносят название места своей работы», — рассказала ТАСС директор фонда Екатерина Бартош.

Об артисте

Константин Юрьевич Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде. В 1995 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, после чего на протяжении года служил в экспериментальном театре «Перекресток». В середине 1990-х годов работал в московском театре «Сатирикон». Вернувшись в Санкт-Петербург, поступил в труппу Академического театра имени Ленсовета.

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В 2002 году актер дебютировал на сцене МХТ им. А. П. Чехова, исполнив роль Зилова в спектакле «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова. В 2003 году вошел в труппу театра. Исполнял роли в спектаклях «Белая гвардия», «Гамлет», «Трехгрошовая опера», «Контрабас». В 2011 году создал совместную музыкально-литературную программу с камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. С 2016 года, помимо участия в постановках МХТ, исполняет в Московском театре «Современник» главную роль в спектакле «Не покидай свою планету» по повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

В конце октября 2021 года артист назначен художественным руководителем МХТ им. А.П. Чехова. На сборе труппы 24 ноября новый худрук озвучил планы театра на ближайшие три сезона, среди них — постановки Константина Богомолова, Евгения Писарева, Дмитрия Крымова, Егора Перегудова и экспериментальный режиссерский проект на Новой сцене. А в конце сезона 2023−2024 годов намечается большой гастрольный тур по странам Европы и Америки, он будет посвящен 125-летию театра.

Хабенский широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала эпизодическая роль пешехода в комедии Владимира Зайкина «На кого Бог пошлет». В общей сложности исполнил более 60 ролей в различных фильмах и сериалах, среди них — «Ирония судьбы. Продолжение», «Селфи», «Убойная сила», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Адмиралъ». В 2018 году дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив драматический фильм «Собибор». Кинолента посвящена восстанию в нацистском лагере в Польше в 1943 году.

От «Дозора» до «Собибора»: лучшие фильмы с Константином Хабенским

Актер является лауреатом многих театральных и кинопремий, в том числе театральной премии «Чайка», Международной премии Станиславского, телевизионной премии ТЭФИ, кинофестивалей «Литература и кино», «Виват кино России!», «Кинотавр», кинопремий «Золотой орел», «Ника» и других.

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