Хабенский вернул Мороз в МХТ и разрешил Богомолову открыть сезон

Актер и режиссер Константин Хабенский на своем новом посту художественного руководителя МХТ им. Чехова анонсировал, что режиссер Константин Богомолов откроет сезон 2022/2023 постановкой «Оптимистическая трагедия» — это проект в память об Олеге Табакове, пишут «Известия».
На первом сборе труппы МХТ им. Чехова, проведенном Хабенским в качестве худрука, присутствовали Ирина Мирошниченко, Евгений Киндинов, Станислав Любшин, Юрий Стоянов, Марина Зудина, Рената Литвинова.
Ранее Хабенский вернул артистов Андрея Бурковского, Дарью Мороз, Игоря Золотовицкого и Николая Симонова, а также спектакли режиссера Константина Богомолова в театр.
Новый худрук указал в комментарии журналистам, что привык строить планы на несколько лет вперед. Он признался, что рассчитал жизнь театра уже на четыре сезона.
Дмитрий Крымов, по его словам, приступит к репетиции спектакля под рабочим названием «Диккенс». Евгений Писарев выпустит музыкальную историю «Все о Еве». Сценическую версию киносценария Евгения Григорьева «Романс о влюбленных» репетирует Алла Сигалова.
Помимо этого, Егор Перегудов начинает репетиции «Сирано де Бержерака», а Михаил Рахлин работает на Малой сцене с постановкой «Омон Ра» по роману российского писателя Виктора Пелевина.
Хабенский добавил, что Марина Брусникина работает над спектаклем «Адам и Ева» по пьесе Михаила Булгакова. Народной артистки РФ Натальи Теняковой Хабенский предложил моноспектакль «Говорит Москва» по пьесе Юлии Поспеловой.