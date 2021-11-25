Хабенский вернул Мороз в МХТ и разрешил Богомолову открыть сезон

Дарья Мороз | Источник: Legion-Media.ru

Актер и режиссер Константин Хабенский на своем новом посту художественного руководителя МХТ им. Чехова анонсировал, что режиссер Константин Богомолов откроет сезон 2022/2023 постановкой «Оптимистическая трагедия» — это проект в память об Олеге Табакове, пишут «Известия».

Ранее Хабенский вернул артистов Андрея Бурковского, Дарью Мороз, Игоря Золотовицкого и Николая Симонова, а также спектакли режиссера Константина Богомолова в театр.

«Хочу поздравить с победоносным возвращением в труппу Андрея Бурковского, Дарью Мороз, Игоря Золотовицкого», — цитирует Хабенского ТАСС.

Новый худрук указал в комментарии журналистам, что привык строить планы на несколько лет вперед. Он признался, что рассчитал жизнь театра уже на четыре сезона.

Дмитрий Крымов, по его словам, приступит к репетиции спектакля под рабочим названием «Диккенс». Евгений Писарев выпустит музыкальную историю «Все о Еве». Сценическую версию киносценария Евгения Григорьева «Романс о влюбленных» репетирует Алла Сигалова.

Помимо этого, Егор Перегудов начинает репетиции «Сирано де Бержерака», а Михаил Рахлин работает на Малой сцене с постановкой «Омон Ра» по роману российского писателя Виктора Пелевина.