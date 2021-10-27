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27 октября 2021, новость

Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова

На этом посту 49-летний актер сменит Сергея Женовача
Константин Хабенский | Источник: Legion-Media.ru

Актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. Он сменит на этом посту Сергея Женовача, который занимал должность худрука с 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры.

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Как передает «Интерфакс», Женовач принял решение покинуть пост.

«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский», — передает министерство.

Глава Минкульта Ольга Любимова подчеркнула, что ведомство с уважением относится к решению Женовача и благодарит его за проделанную работу. По ее словам, он вступил в должность худрука в непростой период и всегда ориентировался на высокие идеалы творчества.

При этом в Минкульте уточнили, что Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства, которую он основал в 2005 году.

Константин Хабенский — народный артист России, актер театра и кино, режиссер, сценарист и общественный деятель. С 2002 года он служит в МХТ имени Чехова.

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