Названы самые важные российские фильмы года

Кадр из фильма «Мама, я дома»

Продюсер Александр Роднянский перечислил самые важные российские фильмы 2021 года. Список он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Назову несколько важнейших, на мой взгляд, российских фильмов этого года. Художественно ярких, тематически содержательных и релевантных глобальным контекстам. О многих писал раньше. Последовательность не имеет значения», — написал кинематографист.

22 декабря стало известно, что издание Variety опубликовало на своем сайте неранжированный список из 500 самых авторитетных представителей медиаиндустрии. В перечень среди прочих вошел Александр Роднянский. 328 из 500 наиболее авторитетных людей из медиаиндустрии оказались жителями США. 45 представителей — из Великобритании, а 15 — из Франции.