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30 декабря 2021, новость

Названы самые важные российские фильмы года

Александр Роднянский извинился, что в перечень вошли две картины, над которыми работал он сам
Кадр из фильма «Мама, я дома»

Продюсер Александр Роднянский перечислил самые важные российские фильмы 2021 года. Список он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Назову несколько важнейших, на мой взгляд, российских фильмов этого года. Художественно ярких, тематически содержательных и релевантных глобальным контекстам. О многих писал раньше. Последовательность не имеет значения», — написал кинематографист.

В перечень вошли картины «Капитан Волконогов бежал», «Нуучча», «На близком расстоянии», «Блокадный дневник», «Никто», «Медея», «Красный призрак» и «Купе номер 6». Роднянский также извинился, что включил в список две ленты, над которыми работал он сам. Речь идет о проектах «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова.

22 декабря стало известно, что издание Variety опубликовало на своем сайте неранжированный список из 500 самых авторитетных представителей медиаиндустрии. В перечень среди прочих вошел Александр Роднянский. 328 из 500 наиболее авторитетных людей из медиаиндустрии оказались жителями США. 45 представителей — из Великобритании, а 15 — из Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что картина «Разжимая кулаки» не вошла в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм», в то время как фильм «Купе номер 6», выдвинутый на премию от Финляндии, поборется за статуэтку.

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