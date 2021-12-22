Роднянский попал в топ-500 влиятельных людей в мировой индустрии

Продюсер, режиссер и медиаменеджер Александр Роднянский вошел в топ-500 наиболее влиятельных людей в мировой медиаиндустрии согласно ежегодному рейтингу издания Variety, передает РИА «Новости».
Роднянский — единственный россиянин, вошедший в рейтинг 2021 года. В этот топ он попадает в пятый раз. Среди проектов Роднянского авторы списка отметили фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», победивший в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, анимационную картину «Где Анна Франк?» Ари Фольмана и ленту «Мама, я дома» Владимира Битокова, а также заключенную между продакшн-студией Роднянского AR Content с Apple TV+ сделку. Роднянский — первый продюсер не из Британии и США, которому удалось заключить такую сделку.
Также в списке присутствуют главный исполнительный директор компании The Walt Disney Company Боб Чапек, сценарист и глава производственной студии ShondaLand Шонда Раймс, президент ViacomCBS и National Amusements Шари Рэдстоун.
Ранее сообщалось, что российский фильм «Разжимая кулаки» не попал в шорт-лист «Оскара», в то время как фильм с Юрой Борисовым «Купе номер 6» поборется за престижную награду в номинации «Лучший иностранный фильм».