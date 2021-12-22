Роднянский попал в топ-500 влиятельных людей в мировой индустрии

Роднянский — единственный россиянин, вошедший в рейтинг 2021 года. В этот топ он попадает в пятый раз. Среди проектов Роднянского авторы списка отметили фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», победивший в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, анимационную картину «Где Анна Франк?» Ари Фольмана и ленту «Мама, я дома» Владимира Битокова, а также заключенную между продакшн-студией Роднянского AR Content с Apple TV+ сделку. Роднянский — первый продюсер не из Британии и США, которому удалось заключить такую сделку.