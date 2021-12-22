Фильм с Юрой Борисовым попал в шорт-лист «Оскара»

Кадр из фильма «Купе номер 6»

Американская киноакадемия назвала фильмы, вошедшие в шорт-листы претендентов на премию «Оскар» в 10 номинациях. Об этом сообщает ТАСС.

В категории «Лучший иностранный фильм» за статуэтку поборется картина финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6», снятая при сотрудничестве студий из Финляндии, России и Эстонии. Главные роли в ней исполнили Сейди Хаарла и Юра Борисов, возглавивший рейтинг самых популярных актеров года по версии пользователей Кино Mail.ru. Фильм «Купе номер 6» был выдвинут на «Оскар» от Финляндии.

Картина российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» в шорт-лист не вошла.

В коротком списке номинации оказались также фильмы из 15 государств. Среди них Панама, Иран, Австрия, Испания, Косово, Германия, Бельгия, Бутан, Дания, Исландия, Италия, Япония, Мексика, а также Норвегия. Всего на конкурс прислали 87 заявок по этой номинации.

Напомним, о том, что фильм «Разжимая кулаки» выдвинут на «Оскар», стало известно 7 декабря. В последний раз Россия попадала в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм» в 2017 году с фильмом «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева.