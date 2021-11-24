Нельзя пропустить: 9 самых заметных новых сериалов за две недели

Кадр из сериала «Колесо времени»

Размашистая криминальная драма, по духу напоминающая вестерн.

Небольшой город Кингстаун уставлен тюрьмами: семь заведений на пятнадцать километров. Все вокруг имеют отношение либо к пенитенциарной системе, либо к преступности. А чаще, к тому и другому. Тюремный бизнес держат в кулаке три брата МакЛаски. Одного из них, Майка (Джереми Реннер), называют «мэром Кингстауна». Он разруливает проблемы между уличными гангстерами, представителями закона и влиятельными заключенными.

Несмотря на неторопливость действия, сериал накрепко закручивает гайки. Дело не столько в интриге, сколько в атмосфере. Это суровый мужской мир в оттенках мокрого асфальта, где главные ценности — деньги и власть. В нем много опасности и мало надежды. Шоураннер сериала — влиятельный постановщик Тейлор Шеридан, показавший класс в «Ветреной реке» и «Йеллоустоуне».

Мэр Кингстауна 2021 / США 16+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Еще один свежеиспеченный проект с Джереми Реннером. Здесь актер предстает в роли, с которой и ассоциируется у большинства зрителей, — незаменимого члена команды «Мстителей» Соколиного глаза. Мини-сериал Marvel рассказывает о событиях, произошедших после судьбоносного щелчка Таноса. В рождественском Нью-Йорке герой Реннера готовит себе преемницу – юную лучницу Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд). Эти двое, судя по всему, станут отличной командой.

В целом ожидается настоящий праздник: предновогодняя атмосфера, усталый, но еще с порохом в пороховницах герой, энергичный новичок и куча опасных приключений.

Южнокорейский сериал, поставленный Ен Сан-хо, режиссером «Поезда в Пусан». С «Игрой в кальмара» у нового проекта Netflix мало общего, кроме взрывных для европейского уха интонаций актеров и рекордно растущих рейтингов. Впрочем, героям придется иметь дело и с проблемой выживания, и с моральными дилеммами.

Кадр из сериала «Зов ада»

Люди по всему миру получают пугающие сообщения с точной датой своей смерти. В назначенный срок являются дымящиеся демоны и превращают бедолагу в головешку. На фоне этих событий образовалась секта «Новая правда». Стоящий в ее главе юный харизматичный симпатяга утверждает: эти смерти — проявление божественной воли.

«Зов ада» поставлен по популярному вебтуну (цифровой комикс). По стилистике он напоминает скандинавский нуар: мрачный Сеул, уютный следователь с личной драмой, неторопливый сюжет. А вот демоны отвечают скорее за юмор – на компьютерную графику явно не хватило денег.

Эксцентричная комедия про городского психа, жизнью которого управляют призраки.

Успешного финансового аналитика Дмитрия (Евгений Стычкин) преследуют фантомы умерших людей. Деться от них некуда: те постоянно болтают, вмешиваются в его жизнь и даже отвешивают герою затрещины. Самые надоедливые гости — бывшая жена (Елена Лядова) и брутальный мент (Евгений Цыганов), мертвые тела которых нашли в одной постели. Во многих внезапно забытых им обстоятельствах собственной жизни Дмитрию и предстоит разобраться, что непременно приведет к неожиданным последствиям.

Изюминка в том, что герой, в голове которого толпится хамоватая публика, — самый ненадежный рассказчик из возможных. Этот прием дает потрясающий вау-эффект, вспомнить хотя бы образцовый в этом смысле «Бойцовский клуб».

Грандиозное фэнтези от Amazon Prime с Розамунд Пайк в качестве главной звезды. К «Колесу времени» легко приклеить ярлык «Игры престолов». В основе — гигантский книжный цикл Роберта Джордана, больше десятка томов. И уже по первым эпизодам понятно, что выстраивается отдельный, очень живописный мир, существующий по законам магии.

В центре сюжета — могущественная колдунья света Морейн (Пайк). Она ищет избранного, реинкарнацию мага Дракона, от которого зависит спасение или гибель мира. Кто это — юноша или девушка — неизвестно.

Размах новой саги действительно впечатляет: тут и эффектно снятые горные пейзажи, и слаженная массовка, и крепко поставленный экшен. Уже в первом эпизоде в мирный сельский край с разгона запускают рогатых кровожадных монстров – троллоков. А вот разговорные сцены могут вогнать в тоску. К счастью, сериал ими пока не злоупотребляет и активно вовлекает зрителя в водоворот событий.

С одной стороны, новый американский психологический триллер – это история жестокого выживания в духе «Повелителя мух», с другой – драма о таинственном прошлом, которое как веревка затягивается на шее.

В 1996 году женская школьная команда по футболу летит на чемпионат штата. Участницы разношерстные, но дружные: оторва из трейлера, дочка богатого папы, ревностная католичка, красотка с понятиями. Их самолет терпит крушение в лесу. Спустя четверть века повзрослевшие выжившие героини не хотят говорить об этом экстремальном опыте. Но и забыть – не могут.

Взрослый каст как на подбор: Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис. Первый эпизод поставила Карин Кусама, известная по фильму «Тело Дженнифер».

Шершни 2021 / США 18+ драма триллер Моя оценка Хочу посмотреть

Советский нуар с любимыми героями вернулся с новой главой. В преддверии Олимпиады-80 улицы Москвы очищаются от проституток, бомжей и фарцовщиков. И даже сотрудники уголовного розыска под предводительством майора Черкасова (Андрей Смоляков) вынужденно подключаются к делу. Тем более, что заняться им до поры до времени нечем. Но тут из тюрьмы выходит бандит по кличке Череп, что влечет за собой цепочку криминальных событий. Иван Петрович Черкасов и Ко держат руку на пульсе, чтобы предотвратить преступления.

«Мосгаз» стартовал в 2012 году, из 1960-х добрался до 1980-х, сменил нескольких маньяков, но оставил положительных персонажей — харизматичного Смолякова в шляпе а-ля Хамфри Богарт и женственную Марину Александрову. И продолжает по традиции собирать неплохой актерский состав. В восьмом по счету сезоне, например, появляются Екатерина Вилкова и Алексей Вертков.

В центре динамичной криминальной драмы – два брата, один из которых известный стендап-комик и исправляющийся наркоман Кид (Кевин Харт). После опасной ночи, проведенной в компании старшего брата (Уэсли Снайпс) в родном городе, жизнь Кида принимает новый оборот. Все семь эпизодов напряжение будет только расти, а дуэт братьев – скрывать трупы, увиливать от бандитов, разбираться с шантажистами и выяснять отношения.

История прикидывается почти личной: действие происходит в родной для Кевина Харта Филадельфии, а главный герой, как и Харт, зарабатывает стендапом. У Кевина даже есть старший брат, доставивший семье немало проблем. При этом «Реальную историю» написал Эрик Ньюман, на счету которого мощный проект «Нарко».

Реальная история 2021 / США 16+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Яркая экранизация культового одноименного аниме-сериала про космических ковбоев. Сплоченная группа путешествует по Солнечной системе в поисках преступников. В роли Спайка Шпигеля, главного охотника за головами, Джон Чо с красивым и усталым лицом. Сурового копа в отставке с механической рукой Джета Блэка сыграл Мустафа Жакир, а красавицу Фэй Валентайн — Даниэлла Пинеда. За зрительское умиление полностью отвечает живой симпатичный корги, сверхумный по сюжету. В адаптации много уважительных отсылок к оригиналу и отменный визуальный стиль.

Также стартовали новые сезоны сериалов:

«Великая», второй сезон

«Ривердэйл», шестой сезон

«По ту сторону смерти», второй сезон

«Флэш», восьмой сезон

«Беспринципные», второй сезон