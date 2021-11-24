Нельзя пропустить: 9 самых заметных новых сериалов за две недели

Размашистая криминальная драма, по духу напоминающая вестерн.
Небольшой город Кингстаун уставлен тюрьмами: семь заведений на пятнадцать километров. Все вокруг имеют отношение либо к пенитенциарной системе, либо к преступности. А чаще, к тому и другому. Тюремный бизнес держат в кулаке три брата МакЛаски. Одного из них, Майка (Джереми Реннер), называют «мэром Кингстауна». Он разруливает проблемы между уличными гангстерами, представителями закона и влиятельными заключенными.
Несмотря на неторопливость действия, сериал накрепко закручивает гайки. Дело не столько в интриге, сколько в атмосфере. Это суровый мужской мир в оттенках мокрого асфальта, где главные ценности — деньги и власть. В нем много опасности и мало надежды. Шоураннер сериала — влиятельный постановщик Тейлор Шеридан, показавший класс в «Ветреной реке» и «Йеллоустоуне».
Еще один свежеиспеченный проект с Джереми Реннером. Здесь актер предстает в роли, с которой и ассоциируется у большинства зрителей, — незаменимого члена команды «Мстителей» Соколиного глаза. Мини-сериал Marvel рассказывает о событиях, произошедших после судьбоносного щелчка Таноса. В рождественском Нью-Йорке герой Реннера готовит себе преемницу – юную лучницу Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд). Эти двое, судя по всему, станут отличной командой.
В целом ожидается настоящий праздник: предновогодняя атмосфера, усталый, но еще с порохом в пороховницах герой, энергичный новичок и куча опасных приключений.
«Зов ада»
Южнокорейский сериал, поставленный Ен Сан-хо, режиссером «Поезда в Пусан». С «Игрой в кальмара» у нового проекта Netflix мало общего, кроме взрывных для европейского уха интонаций актеров и рекордно растущих рейтингов. Впрочем, героям придется иметь дело и с проблемой выживания, и с моральными дилеммами.
Люди по всему миру получают пугающие сообщения с точной датой своей смерти. В назначенный срок являются дымящиеся демоны и превращают бедолагу в головешку. На фоне этих событий образовалась секта «Новая правда». Стоящий в ее главе юный харизматичный симпатяга утверждает: эти смерти — проявление божественной воли.
«Зов ада» поставлен по популярному вебтуну (цифровой комикс). По стилистике он напоминает скандинавский нуар: мрачный Сеул, уютный следователь с личной драмой, неторопливый сюжет. А вот демоны отвечают скорее за юмор – на компьютерную графику явно не хватило денег.
«Вне себя»
Эксцентричная комедия про городского психа, жизнью которого управляют призраки.
Успешного финансового аналитика Дмитрия (Евгений Стычкин) преследуют фантомы умерших людей. Деться от них некуда: те постоянно болтают, вмешиваются в его жизнь и даже отвешивают герою затрещины. Самые надоедливые гости — бывшая жена (Елена Лядова) и брутальный мент (Евгений Цыганов), мертвые тела которых нашли в одной постели. Во многих внезапно забытых им обстоятельствах собственной жизни Дмитрию и предстоит разобраться, что непременно приведет к неожиданным последствиям.
Изюминка в том, что герой, в голове которого толпится хамоватая публика, — самый ненадежный рассказчик из возможных. Этот прием дает потрясающий вау-эффект, вспомнить хотя бы образцовый в этом смысле «Бойцовский клуб».
Грандиозное фэнтези от Amazon Prime с Розамунд Пайк в качестве главной звезды. К «Колесу времени» легко приклеить ярлык «Игры престолов». В основе — гигантский книжный цикл Роберта Джордана, больше десятка томов. И уже по первым эпизодам понятно, что выстраивается отдельный, очень живописный мир, существующий по законам магии.
В центре сюжета — могущественная колдунья света Морейн (Пайк). Она ищет избранного, реинкарнацию мага Дракона, от которого зависит спасение или гибель мира. Кто это — юноша или девушка — неизвестно.
Размах новой саги действительно впечатляет: тут и эффектно снятые горные пейзажи, и слаженная массовка, и крепко поставленный экшен. Уже в первом эпизоде в мирный сельский край с разгона запускают рогатых кровожадных монстров – троллоков. А вот разговорные сцены могут вогнать в тоску. К счастью, сериал ими пока не злоупотребляет и активно вовлекает зрителя в водоворот событий.
«Шершни»
С одной стороны, новый американский психологический триллер – это история жестокого выживания в духе «Повелителя мух», с другой – драма о таинственном прошлом, которое как веревка затягивается на шее.
В 1996 году женская школьная команда по футболу летит на чемпионат штата. Участницы разношерстные, но дружные: оторва из трейлера, дочка богатого папы, ревностная католичка, красотка с понятиями. Их самолет терпит крушение в лесу. Спустя четверть века повзрослевшие выжившие героини не хотят говорить об этом экстремальном опыте. Но и забыть – не могут.
Взрослый каст как на подбор: Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис. Первый эпизод поставила Карин Кусама, известная по фильму «Тело Дженнифер».
Советский нуар с любимыми героями вернулся с новой главой. В преддверии Олимпиады-80 улицы Москвы очищаются от проституток, бомжей и фарцовщиков. И даже сотрудники уголовного розыска под предводительством майора Черкасова (Андрей Смоляков) вынужденно подключаются к делу. Тем более, что заняться им до поры до времени нечем. Но тут из тюрьмы выходит бандит по кличке Череп, что влечет за собой цепочку криминальных событий. Иван Петрович Черкасов и Ко держат руку на пульсе, чтобы предотвратить преступления.
«Мосгаз» стартовал в 2012 году, из 1960-х добрался до 1980-х, сменил нескольких маньяков, но оставил положительных персонажей — харизматичного Смолякова в шляпе а-ля Хамфри Богарт и женственную Марину Александрову. И продолжает по традиции собирать неплохой актерский состав. В восьмом по счету сезоне, например, появляются Екатерина Вилкова и Алексей Вертков.
В центре динамичной криминальной драмы – два брата, один из которых известный стендап-комик и исправляющийся наркоман Кид (Кевин Харт). После опасной ночи, проведенной в компании старшего брата (Уэсли Снайпс) в родном городе, жизнь Кида принимает новый оборот. Все семь эпизодов напряжение будет только расти, а дуэт братьев – скрывать трупы, увиливать от бандитов, разбираться с шантажистами и выяснять отношения.
История прикидывается почти личной: действие происходит в родной для Кевина Харта Филадельфии, а главный герой, как и Харт, зарабатывает стендапом. У Кевина даже есть старший брат, доставивший семье немало проблем. При этом «Реальную историю» написал Эрик Ньюман, на счету которого мощный проект «Нарко».
Яркая экранизация культового одноименного аниме-сериала про космических ковбоев. Сплоченная группа путешествует по Солнечной системе в поисках преступников. В роли Спайка Шпигеля, главного охотника за головами, Джон Чо с красивым и усталым лицом. Сурового копа в отставке с механической рукой Джета Блэка сыграл Мустафа Жакир, а красавицу Фэй Валентайн — Даниэлла Пинеда. За зрительское умиление полностью отвечает живой симпатичный корги, сверхумный по сюжету. В адаптации много уважительных отсылок к оригиналу и отменный визуальный стиль.
Также стартовали новые сезоны сериалов:
«Великая», второй сезон
«Ривердэйл», шестой сезон
«По ту сторону смерти», второй сезон
«Флэш», восьмой сезон
«Беспринципные», второй сезон
«Король тигров», второй сезон