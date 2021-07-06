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6 июля 2021, статьяОбзоры

В предвкушении: 15 главных фильмов Каннского фестиваля 2021

Соскучились по Каннам? Мы тоже! В этот раз главный праздник умного, авторского и необычного кино порадует нас загадочными мелодрамами, провокационными историями и щедрой россыпью российских звезд в интересных международных проектах
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«Аннетт»

Адам Драйвер и Марион Котийяр в фильме открытия Каннского кинофестиваля-2021 — музыкальной фэнтези-драме Леоса Каракса о паре, жизнь которой переворачивается с рождением необычной дочери.

Далее: «Французский вестник. Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан”»
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«Французский вестник. Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан”»

Признание в любви журналистике от Уэса Андерсона — фильм со сложным названием и плеядой голливудских звезд: от Тимоти Шаламе, Сирши Ронан и Леи Сейду до Уиллема Дефо, Тильды Суинтон и Фрэнсис МакДорманд.

Далее: «Петровы в гриппе»
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«Петровы в гриппе»

Кирилл Серебренников продолжает покорять Канны — на этот раз с экранизацией романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» о простой семье из постсоветского Екатеринбурга, которая скрывает мрачные тайны. В главных ролях: Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Юлия Пересильд и неузнаваемый Юра Борисов.

Далее: «Купе номер шесть»
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«Купе номер шесть»

Еще одна картина с Борисовым — финская мелодрама «Купе номер шесть» о долгом путешествии в поезде сквозь снега, которое сближает двух случайных попутчиков, ощущающих себя чужими в этом мире.

Далее: «Разжимая кулаки»
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«Разжимая кулаки»

Осетинская девушка пытается вырваться из-под отцовской гиперопеки в ленте «Разжимая кулаки» — второй картине молодого режиссера Киры Коваленко, ученицы знаменитой мастерской Александра Сокурова.

Далее: «Вихрь»
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«Вихрь»

Загадочная драма главного провокатора французского кино Гаспара Ноэ с Дарио Ардженто в главной роли рассказывает историю последних дней пожилой пары с деменцией.

Далее: «Искушение»
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«Искушение»

Скандальная история итальянской монахини XVII века Бенедетты Карлини, которую посещали религиозно-эротические видения, в интерпретации режиссера Пола Верховена.

Далее: «Титан»
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«Титан»

Интригующий триллер «Титан» с Венсаном Линдоном и дебютанткой Агатой Руссель — вторая работа француженки Джулии Дюкорно, ранее уже шокировавшей Канны своим хоррором о каннибализме «Сырое».

Далее: «Худший человек на свете»
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«Худший человек на свете»

Меланхоличное скандинавское драмеди от Йоакима Триера о молодой женщине в кризисе и ее отношениях с двумя мужчинами.

Далее: «Память»
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«Память»

Тильда Суинтон путешествует по Колумбии и начинает страдать «синдромом взрывающейся головы» в фильме Апитчатпона Вирасетакула «Память».

Далее: «Дело»
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«Дело»

Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Александр Паль и Саша Бортич в драме Алексея Германа-мл. о преподавателе, который вынужден бороться за свои идеалы.

Далее: «Герой»
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«Герой»

Редко какой Каннский фестиваль обходится без самого известного иранского режиссера — Асгар Фархади представляет свою новую драму «Герой» о мужчине, попавшем в беду из-за долгов.

Далее: «Париж, 13-й округ»
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«Париж, 13-й округ»

Эмили знакомится с Камилем, которому нравится Нора, а та, в свою очередь, встречает Эмбер… Запутанная черно-белая мелодрама «Париж, 13-й округ» от классика французского кино Жака Одиара.

Далее: «После Янга»
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«После Янга»

Колин Фаррелл пытается спасти любимого робота своей дочери, а заодно переосмысливает собственную жизнь в фантастической драме «После Янга».

Далее: «Мой легионер»
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«Мой легионер»

Военная драма с Луи Гаррелем и Александром Кузнецовым о молодых людях, приехавших со всего мира сражаться за Францию и вынужденных строить свою жизнь на чужой земле.

Далее: «Аннетт»
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