В предвкушении: 15 главных фильмов Каннского фестиваля 2021

Кирилл Серебренников продолжает покорять Канны — на этот раз с экранизацией романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» о простой семье из постсоветского Екатеринбурга, которая скрывает мрачные тайны. В главных ролях: Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Юлия Пересильд и неузнаваемый Юра Борисов.