В предвкушении: 15 главных фильмов Каннского фестиваля 2021

«Аннетт»
Адам Драйвер и Марион Котийяр в фильме открытия Каннского кинофестиваля-2021 — музыкальной
Признание в любви журналистике от Уэса Андерсона — фильм со сложным названием и плеядой голливудских звезд: от Тимоти Шаламе, Сирши Ронан и Леи Сейду до Уиллема Дефо, Тильды Суинтон и Фрэнсис МакДорманд.
Кирилл Серебренников продолжает покорять Канны — на этот раз с экранизацией романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» о простой семье из постсоветского Екатеринбурга, которая скрывает мрачные тайны. В главных ролях: Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Юлия Пересильд и неузнаваемый Юра Борисов.
Еще одна картина с Борисовым — финская мелодрама «Купе номер шесть» о долгом путешествии в поезде сквозь снега, которое сближает двух случайных попутчиков, ощущающих себя чужими в этом мире.
Осетинская девушка пытается вырваться
«Вихрь»
Загадочная драма главного провокатора французского кино Гаспара Ноэ с Дарио Ардженто в главной роли рассказывает историю последних дней пожилой пары с деменцией.
Скандальная история итальянской монахини XVII века Бенедетты Карлини, которую посещали
«Титан»
Интригующий триллер «Титан» с Венсаном Линдоном и дебютанткой Агатой Руссель — вторая работа француженки Джулии Дюкорно, ранее уже шокировавшей Канны своим хоррором о каннибализме «Сырое».
Меланхоличное скандинавское драмеди от Йоакима Триера о молодой женщине в кризисе и ее отношениях с двумя мужчинами.
«Память»
Тильда Суинтон путешествует по Колумбии и начинает страдать «синдромом взрывающейся головы» в фильме Апитчатпона Вирасетакула «Память».
«Дело»
Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Александр Паль и Саша Бортич в драме Алексея
«Герой»
Редко какой Каннский фестиваль обходится без самого известного иранского режиссера — Асгар Фархади представляет свою новую драму «Герой» о мужчине, попавшем в беду
Эмили знакомится с Камилем, которому нравится Нора, а та, в свою очередь, встречает Эмбер… Запутанная
Колин Фаррелл пытается спасти любимого робота своей дочери, а заодно переосмысливает собственную жизнь в фантастической драме «После Янга».
Военная драма с Луи Гаррелем и Александром Кузнецовым о молодых людях, приехавших со всего мира сражаться за Францию и вынужденных строить свою жизнь на чужой земле.