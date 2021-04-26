Зудина, Снигирь с Цыгановым, Высоцкая с мужем на «Нике 2021»

Я очень рад, что, я надеюсь, молодые режиссеры приходят без того, что я должен освободить свое место на земле, и что у них свой стиль, который отличается от голливудского языка. И я рад, что у нас есть такие молодые люди, которым я с удовольствием уступаю дорогу.