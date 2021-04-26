Зудина, Снигирь с Цыгановым, Высоцкая с мужем на «Нике 2021»

Торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» прошла в Москве и подвела итоги сразу двух последних лет (в 2020-м награждение было отменено из-за пандемии). В числе блиставших в этот вечер знаменитостей оказались Юлия Снигирь с Евгением Цыгановым, Марина Зудина, Ольга Кабо, Юрий Борисов с супругой Анной Шевчук, Лукерья Ильяшенко, Андрей Бурковский, Дарья Екамасова и многие другие.
Главные награды
Приз за лучший фильм 2020 года достался черно-белой драме «Дорогие товарищи!», ее постановщик Андрей Кончаловский получил также награду за режиссерскую работу.
Я очень рад, что, я надеюсь, молодые режиссеры приходят без того, что я должен освободить свое место на земле, и что у них свой стиль, который отличается от голливудского языка. И я рад, что у нас есть такие молодые люди, которым я с удовольствием уступаю дорогу.
Аналогичным победителем 2019 года стала еще одна черно-белая лента — «Француз» Андрея Смирнова, также взявшего приз и в режиссерской номинации.
Кроме того, наградами были отмечены анимационные работы: фэнтезийная лента Ирины Евтеевой «Мелодия струнного дерева» и мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса».
Победители-актеры
Награду за лучшую женскую роль поделили актрисы Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!») и Чулпан Хаматова, сыгравшая Елизавету Глинку в биографической драме «Доктор Лиза». За работу над этим фильмом была награждена и Татьяна Догилева (роль второго плана). Самал Еслямова («Айка») и Виктория Мирошниченко («Дылда») стали лучшими актрисами 2019 года, статуэтка за роль второго плана ушла Наталье Теняковой («Француз»).
В номинации за главную мужскую роль была отмечена работа Александра Паля в комедии Михаила Сегала «Глубже!», награжденной также призом за сценарий (аналогичная награда за 2019 год досталась «Тексту» Клима Шипенко). Среди номинантов предыдущего года победу одержал Леонид Ярмольник, снявшийся в ленте «Одесса».
Открытия и спецприз для Снигирь
«Открытием года» в 2020-м признан режиссер драмы «Китобой» Филипп Юрьев, представлявший свой дебют на Венецианском кинофестивале. Аналогичная награда за 2019 год досталась постановщику военной ленты «Мальчик русский» Александру Золотухину, однокурснику «открытия» прошлых лет Кантемира Балагова по мастерской Александра Сокурова.
Статуэткой «За исполнение роли в международном телевизионном проекте "Новый папа" Паоло Соррентино» была отдельно отмечена Юлия Снигирь, появившаяся в записи на экране с Джудом Лоу, а затем принявшая награду из рук итальянского посла.
Среди отечественных сериалов были награждены «Волк» Геннадия Островского и «Шторм» Бориса Хлебникова — они стали обладателями специального приза «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа».
Напомним, что параллельно в Голливуде состоялось вручение премии «Оскар 2021» — как это было и кто получил золотые статуэтки, смотрите в нашем репортаже.