Рекорд Хопкинса и триумф разнообразия: как прошел «Оскар 2021»

Розовая «красная дорожка»
В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар». Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в порядок проведения торжества. Так, гостей вечера распределили по нескольким площадкам, в том числе театр «Долби», на сцене которого церемония проходила и в предыдущие годы, а основной стал амфитеатр здания центрального вокзала Лос-Анджелеса — Union Station. Были организованы прямые включения из Парижа и Лондона, где находятся некоторые из зарубежных номинантов.
Несмотря на ограничения, торжественная «красная дорожка» (она, к слову, в этом году была ярко-розового цвета) состоялась, хотя и с сокращенным участием звездных гостей. В этот вечер на дорожке блеснули: Риз Уизерспун, Холли Берри, Брэд Питт, Аманда Сайфред, Кэри Маллиган, Зендая, Марго Робби, Лора Дерн, Реджина Кинг, Анджела Бассетт.
Лучший фильм
Награда в главной номинации премии — «Лучший фильм» — в этом году досталась картине «Земля кочевников», обошедшей «Манка», «Суд над чикагской семеркой», «Минари», «Отца», «Девушку, подающую надежды», «Звук металла» и «Иуду и черного мессию». Режиссер фильма — китаянка Хлоя Чжао — стала второй в истории женщиной, забравшей награду за лучшую режиссерскую работу (первой была Кэтрин Бигелоу в 2008 году).
Лучшим иностранным фильмом стала датская драма Томаса Винтерберга «Еще по одной», один из фаворитов гонки. Как известно, в начале съемок режиссер пережил личную трагедию: автокатастрофа унесла жизнь его 19-летней дочери Иды. Своей речью он тронул всех присутствующих:
Мы скучаем по ней и любим ее. Мы решили, что сделаем этот фильм для нее, в память о ней.
Представленный в пяти номинациях триллер Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды» получил только одну награду — за лучший сценарий.
Актерские награды
Лучшими актерами, по мнению американских киноакадемиков, в 2021 году стали Энтони Хопкинс и Фрэнсис Макдорманд — за главные роли в картинах «Отец» и «Земля кочевников» соответственно. Таким образом, 83-летний Хопкинс стал самым возрастным победителем в истории «Оскара», побив рекорд Кристофера Пламмера, награжденного в 2011 году в возрасте 82-х лет за роль в комедии «Начинающие».
Примечательно, что для обоих эти статуэтки не стали первыми: Хопкинс был награжден в 1992 году за роль Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят», а МакДорманд получила награду в 2018-м («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и 1998-м («Фарго»).
Победителями в номинациях за роли второго плана стали корейская актриса Юн Ю Юнг («Минари») и Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»). К сожалению, Гленн Клоуз, в этом году претендовавшая на «Оскар» за работу в фильме «Элегия Хиллбилли», обновила свой антирекорд — восемь номинаций без наград. Впрочем, 74-летняя актриса не выглядела слишком расстроенной и в конце церемонии исполнила зажигательный танец, достойный отдельной номинации.