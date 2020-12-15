Названы лучшие актер и актриса года

Проект Кино Mail.ru проанализировал пользовательскую активность, рейтинги и количество оценок, выставленных зрителями фильмам, сериалам и актерам в течение 2020 года, и определил лидеров в нескольких номинациях. Так, самой популярной актрисой уходящего года с учетом востребованности в свежих проектах стала звезда фильмов «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Трое», «Один вдох» и сериалов «Эпидемия», «Надежда», «Нежность» Виктория Исакова. В топ-10 также попали Любовь Аксенова, Кристина Асмус, Екатерина Климова, Светлана Ходченкова.
Самым популярным актером года зрители признали Милоша Биковича, снявшегося в фильмах «Отель „Белград“», «Холоп», «Кома» и сериале «Магомаев». В списке лидеров Бикович, впервые вошедший в этот ежегодный рейтинг, обошел еще одного дебютанта, Юрия Борисова. Последний также был отмечен отдельной номинацией «Прорыв года».
Помимо Биковича и Борисова, в рейтинг актеров года вошли Александр Петров, Павел Прилучный, Дмитрий Нагиев, Кирилл Кяро, Никита Ефремов, Максим Матвеев и другие.
Лучшим фильмом 2020 года, по мнению зрителей, стала лента «Джентльмены» Гая Ричи с Мэттью Макконахи и Колином Фарреллом. На втором месте оказалась картина Греты Гервиг «Маленькие женщины», на третьем — «Довод» Кристофера Нолана.
Лучшим российским сериалом был признан проект ТНТ «Перевал Дятлова». Второе место – у мелодрамы «257 причин, чтобы жить», третье — у детективной истории «Казанова» Первого канала. Лучшим зарубежным сериалом оказался «Ход королевы». На втором месте расположился триллер «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом, на третьем — драма «Мессия».
В рейтингах самых популярных фильмов и сериалов, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год, лидируют, соответственно, «Холоп», «Вторжение», «Джентльмены» и «Зулейха открывает глаза», «Триггер», «Колл-Центр». Подробнее об этих и других номинациях читайте на специальной странице.