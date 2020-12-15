Названы лучшие актер и актриса года

В рейтингах самых популярных фильмов и сериалов, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год, лидируют, соответственно, «Холоп», «Вторжение», «Джентльмены» и «Зулейха открывает глаза», «Триггер», «Колл-Центр». Подробнее об этих и других номинациях читайте на специальной странице.