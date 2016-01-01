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Отель «Белград»

2019мелодрамакомедия
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Сюжет фильма:

Паша, сербский сердцеед и весельчак, — хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое — многомиллионное! — приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью. В романтичной атмосфере древнего города чувства между ними готовы вспыхнуть вновь… если бы не будущий тесть, настоящий муж, слепой дед и друг-банкрот!

Режиссер
Константин Статский
В ролях
Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачев, Александра Кузенкина, Миодраг Радонич, Елисавета Теодосич, Любомир Бандович
Страна
Россия, Сербия
Премьера
5 марта (РФ)
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Трейлер
Кадры11
11
фотографий
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