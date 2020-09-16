Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею.

Фильм-биография об отношениях кинокритика и сценариста Сергея Добротворского и его жены Карины. Картина является экранизацией книги Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже».