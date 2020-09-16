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Кто-нибудь видел мою девчонку?

Награды:
2020драмамелодрама
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Сюжет фильма:

Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею.

Фильм-биография об отношениях кинокритика и сценариста Сергея Добротворского и его жены Карины. Картина является экранизацией книги Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже».

Режиссер
Ангелина Никонова
В ролях
Анна Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Алексей Золотовицкий, Мария Шалаева, Юрий Чурсин, Иван Добронравов, Дарья Урсуляк, Федор Лавров, Василий Буткевич, Александр Феклистов, Борис Шувалов, Анна Исайкина
Страна
Россия
Премьера
12 ноября (РФ)
16 сентября (Мир)
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Трейлер
Кадры7
7
фотографий
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