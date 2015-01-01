Киноитоги 2020: лучшие фильмы, сериалы и актеры года

Прорыв года

Редакция Кино Mail.ru прочила ему славу еще в далеком 2015-м — что ж, за эти годы Юра заметно возмужал и, наконец, выстрелил: буквально — из автомата Калашникова, фигурально — пулеметной очередью проектов со своим участием, выходивших один за другим в течение года. Понимая, что скоро за Юрой будет не угнаться, мы вовремя с ним поговорили — а он взял да и объяснил, почему не собирается становиться новым Петровым, быть заложником одного образа и надоедливым зрителю. За искренность, четкие принципы и непохожесть ни на кого — наша специальная почетная номинация.