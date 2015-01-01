Киноитоги 2020: лучшие фильмы, сериалы и актеры года

Каким должен быть лучший фильм 2020 года, если не черной комедией? Гай Ричи, последние годы изменявший любимому жанру с другими, более легкомысленными, как никогда вовремя вернулся на свою территорию — чтобы напомнить всем, кто здесь по-прежнему главный. На подмогу пришли безупречный мистер Макконахи и другие не менее достойные джентльмены.
Обнаглевший (и, что немаловажно, симпатичный) молодой мажор, отправленный отцом на жестокое перевоспитание и низведенный до крестьянина — на это русский человек готов смотреть бесконечно. Да что там, за этот веселый аттракцион и заплатить не жалко! Вот так скромный с виду «Холоп» вдруг стал самым кассовым фильмом в истории российского кино. А в довесок — и самым популярным.
Одновременно пронзительное высказывание, захватывающая детективная история и невероятно трогательный, с любовью сделанный оммаж советскому кино. Все это — о главном российском сериале года, который, сам того не предполагая, стал лучшим из возможных способов всем вместе осмыслить известную трагедию, на которой на протяжении 60 лет паразитировали все кому не лень, и, наконец, достойно проститься с несправедливо и страшно ушедшими девятью человеческими жизнями, предав их долгожданному покою.
Она заставила влюбиться в шахматы даже тех, кто уже позабыл или никогда не знал о существовании этой медлительной интеллектуальной игры — в партии со зрителем гипнотическая Аня Тейлор-Джой ставит шах и мат одним взглядом.
Суровая историческая драма по одноименному роману-бестселлеру Гузель Яхиной о злоключениях группы «раскулаченных» в дикой Сибири еще до своего выхода спровоцировала большой резонанс — дискутировали и на тему целесообразности экранизации как таковой, и о том, насколько удачно подобран каст, а уж после премьеры «Зулейха» вызвала столько споров и противоречивых мнений, что по праву заслужила звание самого нашумевшего в этом году проекта российского ТВ.
Душераздирающая история четырех подруг из провинции, попытавшихся выбиться в люди, сразила зрителей наповал, моментально сделав суперзвездами сыгравших «чик» актрис. Онлайн-проект Эдуарда Оганесяна — самый яркий на сегодня пример того, как хороший сериал может обрести в России бешеную популярность даже без эфиров на ТВ.
Его легкий балканский акцент и фирменный прищур уже несколько лет заставляют сердца россиянок биться чаще, однако лишь полностью обрусев и став холопом Гришкой, ему удалось окончательно их растопить — встречайте дебютанта нашего рейтинга, интеллигентного и статного Милоша Биковича.
Она выживала под водой без акваланга и без лекарств во время страшной эпидемии, притворялась примерной женой, подрабатывая киллершей, влюбляла в себя Евгения Цыганова, Юрия Борисова и (дважды!) Константина Хабенского. И это далеко не все, чем удивляла нас в 2020-м обворожительная и по-настоящему роковая Виктория Исакова. Но и этого достаточно, чтобы заслужить титул актрисы года.
Редакция Кино Mail.ru прочила ему славу еще в далеком 2015-м — что ж, за эти годы Юра заметно возмужал и, наконец, выстрелил: буквально — из автомата Калашникова, фигурально — пулеметной очередью проектов со своим участием, выходивших один за другим в течение года. Понимая, что скоро за Юрой будет не угнаться, мы вовремя с ним поговорили — а он взял да и объяснил, почему не собирается становиться новым Петровым, быть заложником одного образа и надоедливым зрителю. За искренность, четкие принципы и непохожесть ни на кого — наша специальная почетная номинация.
Что все смотрели в самый тревожный момент карантина и самоизоляции-2020? Новые модные сериалы? Семейные комедии? Как бы не так! Уставшие в четырех стенах и напуганные неизвестностью, люди всей планеты включали холодный триллер девятилетней давности от Стивена Содерберга, виртуозно препарирующий не только череп Гвинет Пэлтроу, но и банальнейший сюжет про смертоносный вирус из Китая. Включали, ужасались и... утешали себя мыслью о том, что у нас-то все еще не так плохо.
«Эй, хотите почувствовать себя старыми?». Именно так звучал лучший твит этого года — авторства актера Маколея Калкина, таким образом отметившего собственное 40-летие. А заодно заставившего многих с ужасом осознать собственный возраст и нежелание взрослеть — вместе с героем любимого рождественского фильма детства.
Неизвестный вирус, охвативший планету, косит людей пачками. Все начинается с сильного кашля и пары заболевших — и вот уже Москва на карантине, кругом военные в страшных респираторах, а ты пытаешься изолироваться путем бегства из мегаполиса… Сюжет «Эпидемии» звучит как страшный сон, но сама она выглядит как настоящая реальность — предсказанная продюсерами Никишовым и Федоровичем в конце 2019-го. Что ж, такому авторскому чутью позавидовал даже сам Стивен Кинг.