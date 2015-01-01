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Киноитоги 2020: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
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Киноитоги 2020: лучшие фильмы, сериалы и актеры года

Кино Mail.ru представляет рейтинг лучших из лучших по итогам этого непростого, но интересного киногода — основываясь на мнении и активностях своих читателей
Лучший фильм
На основе рейтинга и количества оценок, выставленных фильму пользователями «Кино Mail.ru» в 2020 году
Джентльмены
The Gentlemen
8.4
1004 оценки

Каким должен быть лучший фильм 2020 года, если не черной комедией? Гай Ричи, последние годы изменявший любимому жанру с другими, более легкомысленными, как никогда вовремя вернулся на свою территорию — чтобы напомнить всем, кто здесь по-прежнему главный. На подмогу пришли безупречный мистер Макконахи и другие не менее достойные джентльмены.

2
7.4
Маленькие женщины
392 оценки
3
7.4
Довод
280 оценок
4
7.3
Зов предков
230 оценок
5
7.2
Калашников
614 оценок
Самый популярный фильм
На основе количества оценок, выставленных фильму пользователями «Кино Mail.ru» в 2020 году
Холоп
7.1
1166 оценок

Обнаглевший (и, что немаловажно, симпатичный) молодой мажор, отправленный отцом на жестокое перевоспитание и низведенный до крестьянина — на это русский человек готов смотреть бесконечно. Да что там, за этот веселый аттракцион и заплатить не жалко! Вот так скромный с виду «Холоп» вдруг стал самым кассовым фильмом в истории российского кино. А в довесок — и самым популярным.

2
5.7
Вторжение
1153 оценки
3
8.4
Джентльмены
1004 оценки
4
6.8
Лед 2
914 оценок
5
6.6
Марафон желаний
632 оценки
Лучший российский сериал 
На основе рейтинга и количества оценок, выставленных сериалу пользователями «Кино Mail.ru» в 2020 году
Перевал Дятлова
8.3

Одновременно пронзительное высказывание, захватывающая детективная история и невероятно трогательный, с любовью сделанный оммаж советскому кино. Все это — о главном российском сериале года, который, сам того не предполагая, стал лучшим из возможных способов всем вместе осмыслить известную трагедию, на которой на протяжении 60 лет паразитировали все кому не лень, и, наконец, достойно проститься с несправедливо и страшно ушедшими девятью человеческими жизнями, предав их долгожданному покою.

2
8.1
257 причин, чтобы жить
3
7.9
Казанова
4
7.8
Триггер
5
7.8
Игра на выживание
Лучший зарубежный сериал
На основе рейтинга и количества оценок, выставленных сериалу пользователями «Кино Mail.ru» в 2020 году
Ход королевы
The Queen's Gambit
8.3

Она заставила влюбиться в шахматы даже тех, кто уже позабыл или никогда не знал о существовании этой медлительной интеллектуальной игры — в партии со зрителем гипнотическая Аня Тейлор-Джой ставит шах и мат одним взглядом.

2
7.9
Защищая Джейкоба
3
7.6
Мессия
4
7.2
Чужак
5
7.2
И повсюду тлеют пожары
Самый популярный сериал
На основе количества оценок, выставленных сериалу пользователями «Кино Mail.ru» в 2020 году
Зулейха открывает глаза
5.5
2865 оценок

Суровая историческая драма по одноименному роману-бестселлеру Гузель Яхиной о злоключениях группы «раскулаченных» в дикой Сибири еще до своего выхода спровоцировала большой резонанс — дискутировали и на тему целесообразности экранизации как таковой, и о том, насколько удачно подобран каст, а уж после премьеры «Зулейха» вызвала столько споров и противоречивых мнений, что по праву заслужила звание самого нашумевшего в этом году проекта российского ТВ.

2
7.8
Триггер
1181 оценка
3
7.5
Колл-Центр
591 оценка
4
7.8
Игра на выживание
568 оценок
5
6.9
Магомаев
538 оценок
Самые популярные сериалы онлайн
На основе количества просмотров сериалов в видеосервисе Wink за 2020 год
Чики
Смотреть в Wink
6.9
Партнер номинации

Душераздирающая история четырех подруг из провинции, попытавшихся выбиться в люди, сразила зрителей наповал, моментально сделав суперзвездами сыгравших «чик» актрис. Онлайн-проект Эдуарда Оганесяна — самый яркий на сегодня пример того, как хороший сериал может обрести в России бешеную популярность даже без эфиров на ТВ.

2
6.9
Закрытый сезон
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3
7.5
Трудные подростки
Смотреть в Wink
4
6.7
Псих
Смотреть в Wink
5
6.1
Филатов
Смотреть в Wink
Самый популярный актер
На основе пользовательских рейтингов и количества посещений страниц актеров, снимавшихся в фильмах и сериалах 2020 года
Милош Бикович

Его легкий балканский акцент и фирменный прищур уже несколько лет заставляют сердца россиянок биться чаще, однако лишь полностью обрусев и став холопом Гришкой, ему удалось окончательно их растопить — встречайте дебютанта нашего рейтинга, интеллигентного и статного Милоша Биковича.

2
Юрий Борисов
3
Александр Петров
4
Павел Прилучный
5
Дмитрий Нагиев
6
Кирилл Кяро
7
Никита Ефремов
8
Александр Робак
9
Федор Бондарчук
10
Максим Матвеев
Самая популярная актриса
На основе пользовательских рейтингов и количества посещений страниц актрис, снимавшихся в фильмах и сериалах 2020 года
Виктория Исакова

Она выживала под водой без акваланга и без лекарств во время страшной эпидемии, притворялась примерной женой, подрабатывая киллершей, влюбляла в себя Евгения Цыганова, Юрия Борисова и (дважды!) Константина Хабенского. И это далеко не все, чем удивляла нас в 2020-м обворожительная и по-настоящему роковая Виктория Исакова. Но и этого достаточно, чтобы заслужить титул актрисы года.

2
Любовь Аксенова
3
Кристина Асмус
4
Екатерина Климова
5
Светлана Ходченкова
6
Анна Михалкова
7
Стася Милославская
8
Марина Александрова
9
Юлия Пересильд
10
Юлия Александрова
Прорыв годаЮрий Борисов

Редакция Кино Mail.ru прочила ему славу еще в далеком 2015-м — что ж, за эти годы Юра заметно возмужал и, наконец, выстрелил: буквально — из автомата Калашникова, фигурально — пулеметной очередью проектов со своим участием, выходивших один за другим в течение года. Понимая, что скоро за Юрой будет не угнаться, мы вовремя с ним поговорили — а он взял да и объяснил, почему не собирается становиться новым Петровым, быть заложником одного образа и надоедливым зрителю. За искренность, четкие принципы и непохожесть ни на кого — наша специальная почетная номинация. 

Камбэк года, или Хит карантинного эфираЗаражение
Contagion
6.8
852 оценки

Что все смотрели в самый тревожный момент карантина и самоизоляции-2020? Новые модные сериалы? Семейные комедии? Как бы не так! Уставшие в четырех стенах и напуганные неизвестностью, люди всей планеты включали холодный триллер девятилетней давности от Стивена Содерберга, виртуозно препарирующий не только череп Гвинет Пэлтроу, но и банальнейший сюжет про смертоносный вирус из Китая. Включали, ужасались и... утешали себя мыслью о том, что у нас-то все еще не так плохо.

Юбилей года

40 лет Маколею Калкину и 30 лет фильму «Один дома»

«Эй, хотите почувствовать себя старыми?». Именно так звучал лучший твит этого года — авторства актера Маколея Калкина, таким образом отметившего собственное 40-летие. А заодно заставившего многих с ужасом осознать собственный возраст и нежелание взрослеть — вместе с героем любимого рождественского фильма детства.

Кинопророчество годаЭпидемия
To the lake
7.4
401 оценка

Неизвестный вирус, охвативший планету, косит людей пачками. Все начинается с сильного кашля и пары заболевших — и вот уже Москва на карантине, кругом военные в страшных респираторах, а ты пытаешься изолироваться путем бегства из мегаполиса… Сюжет «Эпидемии» звучит как страшный сон, но сама она выглядит как настоящая реальность — предсказанная продюсерами Никишовым и Федоровичем в конце 2019-го. Что ж, такому авторскому чутью позавидовал даже сам Стивен Кинг.

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