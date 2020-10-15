Кристина Асмус заразилась коронавирусом. Об этом актриса сообщила в инстаграме:
В общем, у меня подтвердился ковид. <...> Пока я дома. Сегодня еще жду врача, чтоб посмотреть динамику.
Звезда «Интернов» рассказала, что последние три дня были для нее очень тяжелыми. У артистки поднялась температура выше 39 градусов, даже после принятия жаропонижающих средств она не опускалась ниже 37,7. Помимо этого, Асмус пожаловалась на красное горло, кашель, ломоту во всем теле и головную боль. Актрисе пришлось дважды вызывать скорую помощь.
Кристина Асмус призвала подписчиков не забывать о вирусе и быть аккуратными, использовать маски, перчатки и антисептики, а также соблюдать социальную дистанцию. Она также попросила людей никуда не ходить при первых признаках заболевания и пожелала всем здоровья. В сториз актриса, кроме того, рассказала, что Театр имени Ермоловой, в котором она служит, уходит на карантин.
Кристина Асмус — актриса и телеведущая. Снималась в фильмах «Текст», «А зори здесь тихие…», «Дублер», «Zолушка». Осенью 2020 года лента с ее участием Kitoboy, которая рассказывает о чукотском парне, влюбившимся в девушку из видеочата, взяла приз на фестивале в Венеции.
Позже картина была представлена на фестивале «Кинотавр», где удостоилась статуэтки за лучшую режиссуру. Исполнитель главной роли Владимир Онохов получил приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль.