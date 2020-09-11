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11 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Бланшетт, дочь Турман: звезды на самых ярких премьерах в Венеции

Актеры и режиссеры всю неделю представляли на международном Венецианском фестивале новые работы. Как это было — в нашем фоторепортаже

В Италии подходит к концу 77-й Венецианский кинофестиваль, который, несмотря на пандемию, состоялся в офлайн-формате. Рассказываем о самых заметных премьерах за неделю смотра.

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В первые дни Венеции-2020 новую работу — драму «Мейнстрим» о любовном треугольнике и самоидентификации в стремительно меняющемся современном мире — представила Джиа Коппола, внучка великого Френсиса Форда Копполы. С режиссером по красной дорожке прошла исполнительница одной из главных ролей в картине — дочь Умы Турман и Итана Хоука, 22-летняя Майя Хоук.

Мейнстрим
2020/СШАдрама
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Вне основного конкурса показали также комедию «Жвалы» экспериментатора Квентина Дюпье. Фильм рассказывает о двух друзьях, которые нашли гигантскую муху в багажнике машины и решили сделать на ней бизнес. Картину вместе с режиссером представила актриса Адель Экзаркопулос.

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В рамках конкурсной программы состоялись показы сразу двух картин с участием 32-летней английской актрисы Ванессы Кирби. В драме «Фрагменты женщины» она сыграла скорбящую мать, отправляющуюся в путешествие после потери ребенка. Роль в ленте также исполнил Шайа ЛаБаф. А в «Мире грядущем» — о двух парах, которые борются с трудностями и страдают от одиночества, Кирби снялась вместе с Кэтрин Уотерстон и Кристофером Эбботтом, с которыми и вышла на дорожку. Гостями этой премьеры, среди прочих, стали член жюри фестиваля Людивин Санье, внучка Жана-Поля Бельмондо модель Аннабель Бельмондо и российская блогер Наталья Османн.

Триллер «Любовники» зрителям представила режиссер Николь Гарсия. Фильм рассказывает о страстной паре, чей роман грозит закончиться кровопролитием. Исполнители главных ролей Пьер Нинэ и Стэйси Мартин вышли на красную дорожку вместе с постановщицей, а гостьей показа стала глава жюри смотра этого года австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Одной из самых ярких премьер недели также стала российская картина, которой предстоит побороться за главный приз Венеции-2020 — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли. Пара появилась на дорожке вместе с сыном Петром Кончаловским.

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Венецианский кинофестиваль 2020 стартовал 2 сентября и продлится до 12 сентября. Дирекция решила не переводить смотр в онлайн-формат, в то же время из-за угрозы коронавируса были повышены меры безопасности — сокращено количество фотографов, ограничен доступ публики, гостям и участникам предписывается соблюдать социальную дистанцию, а многие звезды выходили на красные дорожки в масках

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Пьер Нинэ
Pierre Niney
Стэйси Мартин
Stacy Martin
Бледанс, Голубкина, Апексимова с дочерью на кинопремьере
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Юлия Высоцкая
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Наталья Османн (Захарова)
Ванесса Кирби
Vanessa Kirby
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Квентин Дюпье
Quentin Dupieux
Мейнстрим
Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта
Кэтрин Уотерстон
Katherine Waterston
Фрагменты женщины
Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой
Адель Экзаркопулос
Adèle Exarchopoulos
Кристофер Эбботт
Christopher Abbott
Шмыкова, Ревенко и другие молодые звезды на премьере в Москве
Майя Хоук
Maya Hawke
Любовники
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