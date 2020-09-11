Бланшетт, дочь Турман: звезды на самых ярких премьерах в Венеции

В Италии подходит к концу 77-й Венецианский кинофестиваль, который, несмотря на пандемию, состоялся в офлайн-формате. Рассказываем о самых заметных премьерах за неделю смотра.

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В первые дни Венеции-2020 новую работу — драму «Мейнстрим» о любовном треугольнике и самоидентификации в стремительно меняющемся современном мире — представила Джиа Коппола, внучка великого Френсиса Форда Копполы. С режиссером по красной дорожке прошла исполнительница одной из главных ролей в картине — дочь Умы Турман и Итана Хоука, 22-летняя Майя Хоук.

Мейнстрим 2020 / США драма Моя оценка Хочу посмотреть

Вне основного конкурса показали также комедию «Жвалы» экспериментатора Квентина Дюпье. Фильм рассказывает о двух друзьях, которые нашли гигантскую муху в багажнике машины и решили сделать на ней бизнес. Картину вместе с режиссером представила актриса Адель Экзаркопулос.

Триллер «Любовники» зрителям представила режиссер Николь Гарсия. Фильм рассказывает о страстной паре, чей роман грозит закончиться кровопролитием. Исполнители главных ролей Пьер Нинэ и Стэйси Мартин вышли на красную дорожку вместе с постановщицей, а гостьей показа стала глава жюри смотра этого года австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Одной из самых ярких премьер недели также стала российская картина, которой предстоит побороться за главный приз Венеции-2020 — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли. Пара появилась на дорожке вместе с сыном Петром Кончаловским.

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Венецианский кинофестиваль 2020 стартовал 2 сентября и продлится до 12 сентября. Дирекция решила не переводить смотр в онлайн-формат, в то же время из-за угрозы коронавируса были повышены меры безопасности — сокращено количество фотографов, ограничен доступ публики, гостям и участникам предписывается соблюдать социальную дистанцию, а многие звезды выходили на красные дорожки в масках.