Чиповская, Хаматова, «Хандра»: звезды на премьерах «Кинотавра»

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Вмешательство 2020 / Россия 18+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Драма «Вмешательство» рассказывает историю любви, обреченную обернуться трагедией: девушка из неблагополучной семьи влюбляется в спасшего ее жизнь хирурга, для которого бурный роман с пациенткой становится глотком воздуха в череде семейных проблем.

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На состоявшейся утром следующего дня пресс-конференции с создателями фильма побывал также супруг Доктора Лизы, Глеб Глинка.

Молодежь с «Хандрой» и Михалкова с коротким метром

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Фильм «Хандра» молодого режиссера Алексея Камынина открыл конкурсную программу фестиваля и собрал немало звездных гостей на красной дорожке, в том числе: Викторию Толстоганову с мужем Алексеем Аграновичем, Андрея Мерзликина с супругой, Дарью Чарушу, Анастасию Уколову, Юрия Борисова с женой Анной Шевчук и многих других.

Хандра 2020 / Россия 16+ комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Комедия расскажет о самом сложном, странном и смешном дне из жизни не самых удачливых московских парней, которых ждет множество интересных встреч — с бандой киргизов-заговорщиков, гинекологом-сексистом и другими любопытными личностями. Вопрос лишь в том, которая из них станет для героев роковой.

Надежда Михалкова привезла на «Кинотавр» свою короткометражную работу One Mango, Please, снятую ей для благотворительного аукциона короткометражек Светланы Бондарчук Action!. Главная героиня фильма — женщина из Таиланда, которая переезжает в Москву и знакомится с непривычной культурой. Одну из ролей исполнила Анна Михалкова, а озвучила текст тайской актрисы Яна Гладких. Картина была представлена в декабре 2019 года.

Кроме того, в рамках программы «Кино на площади» состоялся показ комедии Клима Шипенко «Холоп».