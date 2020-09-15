Чиповская, Хаматова, «Хандра»: звезды на премьерах «Кинотавра»

В ходе третьего конкурсного дня фестиваля «Кинотавр 2020» свою новую работу — ленту «Вмешательство» — представила актриса и режиссер Ксения Зуева. Вместе с ней на красную дорожку вышла исполнительница главной роли Анна Чиповская, а также Мария Фомина, Ксения Рапопорт, Наталья Павленкова и другие актеры, снявшиеся в фильме. Премьеру поддержали Оксана Фандера, Елена Лядова с супругом Владимиром Вдовиченковым, Анна Слю и другие гости фестиваля.
Драма «Вмешательство» рассказывает историю любви, обреченную обернуться трагедией: девушка из неблагополучной семьи влюбляется в спасшего ее жизнь хирурга, для которого бурный роман с пациенткой становится глотком воздуха в череде семейных проблем.
Одной из самых ожидаемых картин «Кинотавра 2020» стала биографическая драма Оксаны Карас «Доктор Лиза», посвященная российской правозащитнице и врачу Елизавете Глинке. Вместе с постановщицей первым зрителям, в числе которых были замечены Артем Ткаченко, Аглая Тарасова с мамой Ксенией Раппопорт, Варвара Шмыкова, Екатерина Шпица, Александр Кузнецов, работу представили актеры: Чулпан Хаматова, исполнившая заглавную роль, Юлия Ауг, Алексей Агранович, Андрей Бурковский.
На состоявшейся утром следующего дня пресс-конференции с создателями фильма побывал также супруг Доктора Лизы, Глеб Глинка.
Фильм «Хандра» молодого режиссера Алексея Камынина открыл конкурсную программу фестиваля и собрал немало звездных гостей на красной дорожке, в том числе: Викторию Толстоганову с мужем Алексеем Аграновичем, Андрея Мерзликина с супругой, Дарью Чарушу, Анастасию Уколову, Юрия Борисова с женой Анной Шевчук и многих других.
Комедия расскажет о самом сложном, странном и смешном дне из жизни не самых удачливых московских парней, которых ждет множество интересных встреч — с бандой киргизов-заговорщиков, гинекологом-сексистом и другими любопытными личностями. Вопрос лишь в том, которая из них станет для героев роковой.
Надежда Михалкова привезла на «Кинотавр» свою короткометражную работу One Mango, Please, снятую ей для благотворительного аукциона короткометражек Светланы Бондарчук Action!. Главная героиня фильма — женщина из Таиланда, которая переезжает в Москву и знакомится с непривычной культурой. Одну из ролей исполнила Анна Михалкова, а озвучила текст тайской актрисы Яна Гладких. Картина была представлена в декабре 2019 года.
Кроме того, в рамках программы «Кино на площади» состоялся показ комедии Клима Шипенко «Холоп».
31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» стартовал в Сочи 11 сентября и продлится до 18 сентября. Несмотря на неопределенную ситуацию с пандемией коронавируса COVID-19, организаторы не стали переносить смотр в онлайн-формат. Фильмом закрытия станут «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, ранее взявшие один из призов на недавно завершившемся Венецианском фестивале.