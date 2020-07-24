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24 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Россию на фестивале в Венеции представит фильм про «Норд-Ост»

Картину «Конференция» снял Иван И. Твердовский
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Фильм «Конференция» режиссера Ивана И. Твердовского вошел в программу Венецианского фестиваля. Картину, которая рассказывает о последствиях захвата заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году, покажут в рамках конкурса авторского кино Venice Days.

Действие фильма не повторяет события, произошедшие в Театральном центре на Дубровке, а разворачивается в наши дни. Сюжет строится вокруг женщины (Наталья Павленкова), которая возвращается из монастыря, чтобы извиниться за главную ошибку своей жизни: 18 лет назад ей удалось спастись из захваченного зала, но ее муж и двое детей остались там в заложниках. Твердовский отметил:

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«Конференция» — это вечер памяти, собрание людей, стремящихся прожить и переработать эмоциональный опыт. Вместе с ними зрителю дана возможность отправиться в этот тяжелый и глубокий, но такой нужный путь.
Иван И. Твердовский

Режиссер исследовал феномен посттравматического расстройства, страха, а также влияние масштабной трагедии на жизнь человека. По его словам, картина рассказывает, прежде всего, «о чувствах человека, совершившего однажды ошибку, и попытке найти понимание и оправдание своему поступку». «Сам теракт освещен в картине весьма косвенно, так как история фильма не ставит себе целью восстанавливать те события. Наоборот, как любая кровоточащая рана в жизни и судьбе каждого человека, сам теракт рассматривается как вненациональное событие, которое могло произойти в любой точке земного шара», — отметил постановщик.

Конференция
2020/Россиядрама

Роли в картине, кроме Павленковой, исполнили Ксения Зуева, Ольга Лапшина, Ян Цапник, Александр Семчев, Анна Слю, Виктория Верберг, Филипп Авдеев и другие. Планируется, что «Конференция» выйдет в прокат в конце октября 2020 года — когда страна вспоминает трагедию, произошедшую на Дубровке.

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