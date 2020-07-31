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31 июля 2020, Кино Mail.ruстатья

Кинотеатры открываются: какие фильмы выйдут в начале августа

Возрождающийся после пандемии прокат не порадует премьерами крупных голливудских блокбастеров, но зрителям все равно будет из чего выбрать — представляем киноновинки первых двух недель августа, билетами на которые уже можно обзавестись

«Мой шпион» 

  • Когда: с 1 августа

Семейная комедия со звездой «Стражей Галактики» Дэйвом Батистой в роли опытного сотрудника ЦРУ, который тайно ведет слежку за одной семьей, а в итоге оказывается во власти не по годам умной 9-летней девочки.

5.7
Мой шпион
2020/США12+комедиябоевиксемейный
Моя оценка

«Лесси. Возвращение домой»

  • Когда: с 1 августа

Самая знаменитая колли в мире возвращается на экраны — с доброй и трогательной историей дружбы и преданности.

Лесси. Возвращение домой
2020/Германия6+драмаприключениясемейный
Моя оценка

«Побег из Претории»

  • Когда: с 1 августа

Обросший бородой и длинными волосами Дэниэл «Поттер» Рэдклифф устраивает побег из южноафриканской тюрьмы.

7.0
Побег из Претории
2020/Великобритания16+триллербоевик
Моя оценка

«Артур и Мерлин: Рыцари Камелота»

  • Когда: с 1 августа

Вариант для поклонников фэнтези — очередная интерпретация истории короля Артура и рыцарей Круглого стола, дарящая возможность посмотреть на Ричарда Брэйка — того самого Короля Ночи из «Игры престолов» — без жуткого грима.

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
2020/Великобритания16+боевикисторическийприключения

«Хэппи-энд»

  • Когда: с 1 августа

Для соскучившихся по отечественным комедиям — приключения потерявшего память пенсионера в Таиланде.

Хэппи-энд
2019/Россия, Таиланд12+драмакомедия
Моя оценка

«Русалка в Париже»

  • Когда: с 1 августа

Симпатичная французская фэнтези-мелодрама в декорациях Парижа и с историей любви певца и русалки.

Русалка в Париже
2020/Франция12+мелодрамакомедияфэнтези
Моя оценка

«Отдай свою душу»

  • Когда: с 1 августа

Вопреки курсу на позитивное кино, прокат взбодрит дикий южноафриканский хоррор про жуткую ферму.

Отдай свою душу
2019/Южная Африка18+ужасы
Моя оценка

«Неистовый»

  • Когда: с 6 августа

Рассел Кроу в роли разъяренного сталкера, который не остановится ни перед чем, чтобы вынудить нагрубившую ему случайную женщину извиниться.

Неистовый
2020/США18+триллер
Моя оценка

«Дружить по-русски!»

  • Когда: с 6 августа (превью с 31 июля)

Разудалая французская комедия о мелком мошеннике, попадающем в тюрьму и встречающем там назойливого сокамерника — фаната России, называющего себя Путиным.

Дружить по-русски!
2019/Франция18+комедия
Моя оценка

«В ожидании варваров»

  • Когда: с 6 августа 

Прокатившаяся по кинофестивалям и, наконец, доехавшая до нашего проката драма с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном в главных ролях.

В ожидании варваров
2019/США, Италия18+драма
Моя оценка

«Любовь между строк»

  • Когда: с 6 августа

Еще одна симпатичная европейская мелодрама, на этот раз на немецкий лад — о том, как одна случайно завязавшаяся виртуальная переписка меняет жизнь двух несвободных молодых людей.

Любовь между строк
2019/Германия18+мелодрамакомедия
Моя оценка

«Секрет»

  • Когда: с 6 августа

Основанная на духоподъемном бестселлере Ронды Берн мелодрама про радости позитивного мышления с Кэти Холмс в главной роли.

Секрет
2020/США12+драмамелодрама
Моя оценка
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