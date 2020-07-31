Кинотеатры открываются: какие фильмы выйдут в начале августа

Когда: с 1 августа

Семейная комедия со звездой «Стражей Галактики» Дэйвом Батистой в роли опытного сотрудника ЦРУ, который тайно ведет слежку за одной семьей, а в итоге оказывается во власти не по годам умной 9-летней девочки.

Когда: с 1 августа

Самая знаменитая колли в мире возвращается на экраны — с доброй и трогательной историей дружбы и преданности.

Когда: с 1 августа

Обросший бородой и длинными волосами Дэниэл «Поттер» Рэдклифф устраивает побег из южноафриканской тюрьмы.

Когда: с 1 августа

Вариант для поклонников фэнтези — очередная интерпретация истории короля Артура и рыцарей Круглого стола, дарящая возможность посмотреть на Ричарда Брэйка — того самого Короля Ночи из «Игры престолов» — без жуткого грима.

Когда: с 1 августа

Для соскучившихся по отечественным комедиям — приключения потерявшего память пенсионера в Таиланде.

Хэппи-энд 2019 / Россия, Таиланд 12+ драма комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Когда: с 1 августа

Симпатичная французская фэнтези-мелодрама в декорациях Парижа и с историей любви певца и русалки.

Когда: с 1 августа

Вопреки курсу на позитивное кино, прокат взбодрит дикий южноафриканский хоррор про жуткую ферму.

Когда: с 6 августа

Рассел Кроу в роли разъяренного сталкера, который не остановится ни перед чем, чтобы вынудить нагрубившую ему случайную женщину извиниться.

Неистовый 2020 / США 18+ триллер Моя оценка Хочу посмотреть

Когда: с 6 августа (превью с 31 июля)

Разудалая французская комедия о мелком мошеннике, попадающем в тюрьму и встречающем там назойливого сокамерника — фаната России, называющего себя Путиным.

Когда: с 6 августа

Прокатившаяся по кинофестивалям и, наконец, доехавшая до нашего проката драма с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном в главных ролях.

Когда: с 6 августа

Еще одна симпатичная европейская мелодрама, на этот раз на немецкий лад — о том, как одна случайно завязавшаяся виртуальная переписка меняет жизнь двух несвободных молодых людей.

Когда: с 6 августа

Основанная на духоподъемном бестселлере Ронды Берн мелодрама про радости позитивного мышления с Кэти Холмс в главной роли.